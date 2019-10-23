«آيريس 2019» يستعرض الفرص الاستثمارية في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

تعتزم مجموعة واسعة من الجهات الرائدة من القطاعين الحكومي والخاص المشاركة في الدورة الحادية عشرة من «المعرض الدولي للعقارات والاستثمار» (آيريس) 2019 الذي يقام من 30 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر 2019 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وسيضم أكثر من 50 شركة ومؤسسة عارضة.

وتعد دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ودائرة التخطيط العمراني والبلديات، والمنطقة الحرة لمطارات أبوظبي من بين أبرز المشاركين في نسخة هذا العام من المعرض الذي من المتوقع أن يستقطب عدداً كبيراً من الزوار من مختلف أنحاء العالم.

وستستعرض الجهات المشاركة أحدث الخدمات والمشاريع والمبادرات التي تدعم الابتكار والاستثمارات في مجموعة من أبرز القطاعات الحيوية في دولة الإمارات.

وتكمن أهميّة مشاركة هذه الجهات في المعرض الذي تنظمه «دوم للمعارض» في كونها ستسلط الضوء على الآفاق الاستثمارية الواعدة ضمن القطاع العقاري المحلي، مدفوعة بالنمو الاقتصادي المتنامي الذي يشهده هذا القطاع في أبوظبي والدولة.