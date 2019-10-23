«ديلويت» تبحث دور الحلول الرقمية في الاستجابة للجرائم المالية في مؤتمرها

المصدر: دبي - البيان

استضافت ديلويت، شركة الخدمات المهنية عالمياً، الدورة الرابعة لمؤتمر الامتثال التنظيمي والجرائم المالية مؤخراً في دبي. ويعتبر المؤتمر منتدى سنوياً يستقطب كبار الشخصيات العاملة في قطاع الخدمات المالية العالمية لمناقشة آخر التشريعات وطرق الاستجابة للجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط، ومن بين المواضيع البارزة التي تناولها المشاركون في المؤتمر، طرق الاستجابة الفاعلة للجرائم المالية.

وقد شهد المؤتمر هذه السنة حضوراً كبيراً تجاوز 200 مشارك من الشركات المالية والهيئات التشريعية، بالإضافة إلى كبار قادة الرأي، حيث ناقشوا مجموعة متنوعة من المواضيع المتعلقة بالتشريعات المالية والجرائم المالية وتبادلوا الأفكار والآراء القيمة في هذا المجال.

وقال نيل هارغريفز، الشريك المسؤول عن البحث والتحقيق في ديلويت الشرق الأوسط: مع اتجاه دول المنطقة نحو زيادة اهتمامها بطرق الاستجابة للجرائم المالية وفرض المزيد من الرقابة التنظيمية على قطاع الخدمات المالية، سيكون من الضروري جداً تبني التكنولوجيا التغييرية واستخدامها في قطاع الخدمات المالية، وكذلك تعزيز التعاون الوثيق بين المؤسسات المالية والهيئات الناظمة والقطاع العام.