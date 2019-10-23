أنابيب (PVC) الأعلى ارتفاعاً بين مواد البناء في أبو ظبي بسبتمبر

المصدر: أبوظبي ــ البيان

سجلت مجموعة «أنابيب (PVC)» أعلى ارتفاع في أسعار مواد البناء، خلال شهر سبتمبر من عام 2019 مقارنة بشهر أغسطس 2019، وذلك طبقاً للتقرير الصادر عن مركز الإحصاء- أبوظبي حول أسعار مواد البناء في إمارة أبوظبي لشهر سبتمبر 2019، والذي يستعرض حركة أسعار إحدى وعشرين مجموعة من مجموعات مواد البناء الرئيسة خلال شهر سبتمبر 2019 مقارنة بشهر أغسطس من عام 2019، وشهر سبتمبر من عام 2018 بالإضافة للربعين الثالث والثاني، وتعد أسعار مواد البناء من البيانات الاقتصادية المهمّة في دعم القرار وتوجيه السياسات المتعلقة بقطاع الإنشاءات والقطاعات المرتبطة به.

وارتفع خلال شهر سبتمبر 2019 متوسط كل من أسعار مجموعة «أنابيب (PVC)» بنسبة 5.2% ومجموعة «العمالة» بنسبة 1.7% مقارنة بشهر أغسطس 2019. وفي المقابل انخفضت متوسطات أسعار مجموعة «أسلاك /‏ للمباني» بنسبة 5.2% ومجموعة «الخشب» بنسبة 2.4% ومجموعة «أسلاك- الأبراج السكنية» بنسبة 2.3% مقارنة بشهر أغسطس 2019.

كما أظهر تقرير المركز لشهر سبتمبر 2019 ارتفاعاً في متوسطات أسعار مجموعة «معدات النقل» بنسبة 9.6% ومجموعة «أطقم حمام كاملة بدون اللوازم» بنسبة 7.1% ومجموعة «البلاط والرخام» بنسبة 6.4 % مقارنة بشهر سبتمبر 2018. كما انخفضت متوسطات أسعار مجموعة «الزجاج» بنسبة 23.6%، ومجموعة «أسلاك/‏ للمباني» بنسبة 10.5% ومجموعة «الديزل» بنسبة 9.8% خلال شهر سبتمبر 2019 مقارنة بشهر سبتمبر 2018.

ومقارنة ما بين الربعين الثالث والثاني من عام 2019 أظهر تقرير المركز ارتفاعاً خلال الربع الثالث من عام 2019 في متوسطات أسعار كل من مجموعة «أسلاك/‏ للشقق» بنسبة 8.7%، ومجموعة «أسلاك/‏ للمباني» بنسبة 2.2%، ومجموعة «الأنابيب (PVC)» بنسبة 1.9%. بينما انخفضت متوسطات أسعار كل من مجموعات «(الزجاج)» بنسبة 10.6% ومجموعة «الديزل» بنسبة 5.7%، ومجموعة «البلاط والرخام» بنسبة 2.8% مقارنة بالربع الثاني 2019.

كما أظهر تقرير المركز ارتفاعاً خلال الربع الثالث 2019 مقارنة بالربع نفسه من العام السابق كل من متوسط أسعار مجموعات «معدات النقل» بنسبة 11.8% ومجموعة «البلاط والرخام» بنسبة 10.3% ومجموعة «الأصباغ» بنسبة 7.7%. بينما انخفضت متوسط أسعار كل من مجموعة «الزجاج» بنسبة 22.5% ومجموعة «الديزل» بنسبة 9.8%، ومجموعة «البحص والرمل» بنسبة 9.4%.