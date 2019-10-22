موانئ دبي العالمية تسجل نمواً في الكميات الإجمالية بنسبة 1.1% خلال الربع الثالث من 2019

ناولت "موانئ دبي العالمية PLC" 17.7 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً في جميع أرجاء محفظتها العالمية من محطات الحاويات خلال الربع الثالث من عام 2019، مسجلة نمواً في الكميات الإجمالية للحاويات على أساس نسبة نمو المقارنة المثلية بلغ 1.1 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. فيما نمت الكميات الإجمالية للحاويات خلال تسعة أشهر على أساس نسبة نمو المقارنة المثلية بنسبة +0.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 53.5 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً.

وقام ميناء جبل علي في دولة الإمارات العربية المتحدة بمناولة 3.6 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً في الربع الثالث من عام 2019، بانخفاض بلغ -1.0% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك مع تسجيل الكميات لاستقرار أعقب التحول الذي شهدته البضائع ذات هامش الربح المنخفض. وبقي النمو في آسيا والهند قوياً، مع تسجيل نمو قوي إضافي في ATI في الفليبين وكوينج داو في الصين، فيما كان النمو في الهند مدفوعاً بـكوتشين وموندرا و NSIGT في مومباي.

ويعود الانخفاض في الكميات المسجلة في آسيا والمحيط الهادئ وشبه القارة الهندية إلى توقف العمليات في سورابايا في إندونيسيا وتيانجين في الصين.

أما على المستوى الموحد4، فقد قامت محطات موانئ دبي العالمية بمناولة 10.3 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً خلال الربع الثالث من عام 2019، بزيادة بلغت +0.8% على أساس نسبة نمو المقارنة المثلية بالفترة نفسها من العام الماضي. ويُعزى النمو الكبير البالغ +93.7% والمسجل في منطقة الأمريكيتين وأستراليا إلى دمج أستراليا والإستحواذ على المحطتين في تشيلي.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "موانئ دبي العالمية" بهذه المناسبة:"نواصل تقديم أداء ثابت في أحجام المناولة عبر محفظة مشاريعنا الاستثمارية، وهو أمرٌ مشجعٌ لا سيما وأنّ الأوضاع الاقتصادية عموماً تشهد تحديات نتيجةً للنزاعات التجارية العالمية. ورغم ذلك، تمكنّا من تحقيق معدلات نمو قوية في أسواقنا الرئيسية مثل آسيا والمحيط الهادئ وشبه القارة الهندية في حين لا تزال وتيرة النمو ثابتة في الساحل الغربي في الأمريكتين. أما في أوروبا، تستمر ميناء بوابة لندن بالنمو القوي نظراً لمكتسبات الحصة السوقية. وعلى الرغم من تسجيل أحجام مناولة مستقرة في جبل علي، إلا أنّ التوقعات للأداء المستقبلي تبدو غير واضحة نظراً للظروف الجيوسياسية في المنطقة لكننا سنواصل التركيز على بضائع المنشأ والوجهات الأكثر ربحية."

وأضاف بن سليّم: "حافظنا على وتيرة التقدم في محفظتنا الشاملة من خلال تعزيز منتجاتنا، وتمكنّا بالتالي من دعم التبادل التجاري والاتصال المباشر مع عملائنا النهائيين لتقديم مجموعة فريدة من الحلول اللوجستية. ونشهد اليوم عدة مؤشرات إيجابية في أعمالنا الجديدة ممّا يقدم دلالات مستقبلية مشجعة. وعلى المدى القريب، تركز المجموعة بشكل رئيسي على دمج عمليات الاستحواذ التي أجريناها مؤخراً وإدارة التكاليف ومواصلة نهجنا المُنضبط تجاه الاستثمار بهدف تعزيز مكانة موانئ دبي العالمية كشريك لوجستي مفضل لدى عملائنا. بصورة عامة، نقف اليوم في موقع راسخ يمكننا من تلبية توقعات السوق للعام بأكمله ."