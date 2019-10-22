«كريدي سويس»: ثروات الإماراتيين 3.4 تريليونات درهم في 2019

المصدر: دبي- سيد صالح

بلغت القيمة الإجمالية للثروات الشخصية لدى المواطنين الإماراتيين 3,386 تريليونات درهم «922 مليار دولار»، حتى منتصف العام الجاري.

وذلك وفقاً للبيانات الواردة في «تقرير الثروات العالمية لعام 2019»، الذي صدر أمس عن بنك «كريدي سويس» السويسري. وأفاد التقرير بأن نسبة الثروات الشخصية لدى الإماراتيين إلى إجمالي ثروات العالم حتى منتصف 2019 بلغت 0,3%.

وذكر التقرير أن إجمالي ثروات العالم بلغ 361 تريليون دولار حتى منتصف العام الجاري، بارتفاع قيمته 9,1 تريليونات دولار، أي بنسبة 2,5%، بالمقارنة مع منتصف العام الماضي. وأفاد التقرير بأن الأغنياء الصينيين تفوقوا على نظرائهم الأمريكيين لأول مرة، حيث ضمت قائمة الــ 10% الأغنى على مستوى العالم 100 مليون مواطن صيني، بالمقارنة مع 99 مليون مواطن أمريكي.