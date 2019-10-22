«أدنوك» و«أرامكو» مهتمتان بشراء حصة في «بارات بتروليم»

المصدر: دبي- البيان

أبدت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وشركة «أرامكو» السعودية للنفط، و«مؤسسة البترول الكويتية» اهتمامها بشراء حصة الحكومة الهندية في شركة «بارات بتروليم» للنفط والغاز، والتي يقع مقرها الرئيسي في مدينة «مومباي» الهندية.

ووفقاً لما نشرته، أمس، وكالة «بلومبيرغ» للأنباء نقلاً عن صحيفة «مينت» الهندية، والتي نقلت بدورها عن مصادر مطلعة، فإن شركات أخرى أبدت اهتمامها بشراء الحصة أيضاً، ومنها «إكسون موبيل» الأمريكية، «شل» الهولندية، و«توتال» الفرنسية.

ولم تعلق أي من الشركات المذكورة على الخبر. وأفادت الوكالة بأن العائدات المتوقعة من بيع الحصة ستساعد الحكومة الهندية في احتواء العجز المالي.