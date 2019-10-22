موانئ دبي العالمية: جيبوتي وضعت سابقة سيئة وما زلنا نعمل هناك بصورة قانونية

المصدر: كيجالي ـ رويترز

قال سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، أمس، إن جيبوتي وضعت سابقة سيئة منذ أن سيطرت على محطة دوراليه للحاويات المملوكة جزئياً لموانئ دبي في 2018.

وقال سلطان بن سليم لوكالة رويترز في كيغالي عاصمة رواندا، حيث افتتحت المجموعة منصة لوجستية بقيمة 35 مليون دولار في كيجالي أمس، إن الشركة ما زالت تعمل بصورة قانونية في جيبوتي، رغم أن جيبوتي قالت إن عمليات المجموعة توقفت.

وأضاف أن الشركة تنشط أيضاً في الصومال وموزامبيق والسنغال ومالي ووقعت اتفاقاً لتطوير ميناء في جمهورية الكونجو الديمقراطية.

وأضاف بن سليم أن موانئ تجد صعوبة في الاقتراض من البنوك لتمويل استثمارات جديدة. وأضاف نستثمر لكن هذا يكلفنا أكثر. هذا هو الضرر.

وأضاف بن سليم دون أن يذكر تفاصيل أن عدداً أقل من البنوك سيقرضنا المال اليوم. أي بنك سيقرضك المال سيقول: ماذا لو حذت الدولة التي تستثمر فيها حذو جيبوتي؟ لذلك فإن جيبوتي وضعت سابقة سيئة.

كانت حكومة جيبوتي سيطرت على محطة دوراليه للحاويات من موانئ دبي العالمية في فبراير 2018. ووصفت موانئ دبي العالمية الخطوة بأنها غير قانونية وقضت محكمة لندن للتحكيم الدولي في أغسطس 2018 بأن عقد موانئ دبي مع جيبوتي صحيح وملزم.

وأشار إلى أن منصة المجموعة الجديدة في كيغالي ستعزز جهود رواندا لتصبح مركزاً للتجارة للدول المجاورة بما في ذلك الكونجو الديمقراطية وكينيا وهو ما يقلل تكاليف الاستيراد والتصدير عبر الموانئ المطلة على المحيط الهندي في مومباسا ودار السلام.