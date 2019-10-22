«إيجل هيلز مسقط» تبدأ بناء مشروع «ماندرين أورينتال»

المصدر: مسقط - البيان

بدأت شركة «إيجل هيلز» أمس أعمال الإنشاءات الرئيسة في مشروع «ماندرين أورينتال مسقط»، الوجهة العقارية الفاخرة الجديدة في سلطنة عُمان. ووضع كبار المسؤولين التنفيذيين من «إيجل هيلز مسقط»، وهي شراكة بين «عز العالمية» و«إيجل هيلز أبوظبي»، حجر الأساس لهذا المشروع الذي يمثل إحدى أفخم العلامات الفندقية العالمية، وأول مساكن تحمل اسم علامة تجارية فاخرة في عُمان.

ويعد «ماندرين أورينتال مسقط» مشروعاً رائداً لشركة «إيجل هيلز مسقط» بسلطنة عُمان ويتألف من مشروعين للتطوير العقاري على الواجهة البحرية وهما فندق «ماندرين أورينتال مسقط» و«رزيدنسز في ماندرين أورينتال»، حيث من المتوقع أن يلعب المشروع دوراً مهماً في تعزيز قطاعي السياحة والعقارات وأن يساهم في النمو الاقتصادي طويل الأمد للسلطنة.

وقالت لو بينغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إيجل هيلز»: «سيقدم ماندرين أورينتال مسقط مفهوماً جديداً كلياً للمعيشة الراقية في سلطنة عُمان. ومع تصاميمه الداخلية الرائعة وإطلالاته التي لا مثيل لها على البحر، من المقرر أن يصبح هذا المشروع الجديد على الواجهة البحرية ملاذاً لكل محبي الحياة الفاخرة والراحة الاستثنائية في قلب مدينة مسقط النابض بالحياة».

وقال محمد البوسعيدي الرئيس التنفيذي لـ«عز العالمية»: نحن ملتزمون تحقيق التقدم وأعلى مستويات الجودة في مشاريع التطوير العقاري في السلطنة، وبما يتماشى مع استراتيجيات النمو الاقتصادي.