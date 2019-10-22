«فيزا» تبني مقرها الإقليمي الجديد في دبي

المصدر: دبي - البيان

كلفت «فيزا» شركة التطوير العقاري العالمية «سويد آند سويد» لبناء مقرها الجديد في دبي، والذي يدير عملياتها في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا.

وسوف تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة قدرة «فيزا» على استيعاب أكثر من 500 موظف ومواصلة تطوير وتوسيع قدراتها في 96 دولة ضمن مناطق أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا خلال مقرها الجديد في دبي.

وقال أندرو توري، الرئيس التنفيذي لشركة «فيزا» في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا: هذه النقلة لا تعتبر خطوة استثمارية في دبي فحسب، بل في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تعد حاضنة لأسواق تشهد نمواً متسارعاً لنمو أعمال شركة «فيزا».

وأضاف: تتمتع مدينة دبي بالذكاء التقني والابتكار، وتجسد روح شركة «فيزا» ومستقبلها في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا ككل، مما يجعلها مركزاً مثالياً لأعمالنا في مواصلة تقديم تكنولوجيا وحلول عمليات الدفع الإلكتروني المبتكرة التي تسهم في ازدهار الاقتصاد على مستوى الأفراد والشركات على حدٍ سواء.

ويحتل مبنى الشركة الجديد موقعاً مثالياً في قلب دبي النابض بالأعمال، مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام، وسيغطي مساحة 100,000 قدم مربعة تقريباً، وسيضم مركزاً للابتكار مصمماً وفق أحدث الطرازات العالمية ومساحات مكتبية وشرفات في الهواء الطلق ومناطق مخصصة لصالات البهو المتكاملة، والتي من شأنها إحداث تغيير في طريقة عمل الناس وتفاعلهم داخل هذه الشركة التي تعتمد التكنولوجيا أساساً في أعمالها.

وقال ماهر سويد، الشريك الإداري في شركة «سويد آند سويد»: منذ تأسيس شركتنا في عام 2006، قمنا بإنجاز وتسليم مشاريع عقارية ضمن أعلى المعايير لمستأجرين من جنسيات متعددة، ونتطلع إلى المساهمة في تطوير اقتصاد دبي من خلال تسهيل نمو شركات التكنولوجيا الرائدة مثل فيزا وخلق فرص عمل واعدة لجيل المستقبل.

وقال عبدالله بلهول، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مجموعة تيكوم: نسعى إلى تمكين القطاعات والصناعات المزدهرة التي تسهم في نمو وتنويع اقتصاد دبي. وتماشياً مع هذه الأولوية، يعد المقر الرئيسي الجديد لشركة «فيزا» في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا إضافة نرحب بها ضمن مجتمعاتنا الديناميكية التي تعمل على تعزيز الابتكار، والتي تضم حالياً أكثر من 5600 شريك تجاري من مختلف دول العالم.

ومن المتوقع أن يكتمل المقر الجديد لشركة «فيزا» لإدارة عملياتها في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في يونيو 2021.