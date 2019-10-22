دبي تفوز بــ 82 عطاءً في الربع الثالث لاستضافة فعاليات تستقطب 29.21 ألفا

المصدر: دبي - البيان

نجح «فعاليات دبي للأعمال»، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات خلال الربع الثالث من عام 2019 بالفوز بــ 82 عطاءً جديداً لاستضافة فعاليات أعمال ومؤتمرات عالمية، تتضمن مؤتمرات طبية ومالية، ومن المتوقع أن تجتذب تلك الفعاليات نحو 29,21 ألف مشارك من حول العالم، بما يؤكد على مكانة دبي العالمية كوجهة رئيسية لاحتضان واستضافة فعاليات الأعمال الكبرى.

وتتضمن القائمة المؤتمر الدولي السنوي للمتداولين في الأسواق المالية المقرر انعقاده في عام 2020، ويتوقع أن يحضره 800 مشارك، والمؤتمر الآسيوي لجراحة المسالك البولية الذي سيقام في عام 2023 بحضور أكثر من 1200 مشارك، بالإضافة إلى مؤتمر المجلس العالمي للأطفال الموهوبين والنابغين، وبرنامج ميلاليوكا تشاينا للحوافز، وبرنامج هيربا لايف اندونيسيا للحوافز، والاجتماع السنوي لشركة فيرتشوال مايند الصينية وبرنامج حوافز شركة تاتا موتورز، والتي ينتظر أن تعقد جميعها بين عامي 2019 و2021.

تعاون مثمر

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: جاءت هذه النجاحات نتيجة للتعاون المثمر مع شركائنا، والذين يمثلون مراكز المؤتمرات وشركات إدارة الوجهات السياحية والفنادق والجمعيات المحلية وأيضاً الجهات الحكومية، والتي كانت لها جميعاً مساهمات في تطوّر ونمو قطاع السياحة، وكذلك تحويل دبي إلى مركز رئيسي للمعرفة.

ونتطلع للعمل مع شركائنا لاستكمال ما حققناه من إنجازات، وتقديم عطاءات ناجحة خلال الأشهر المقبلة لاستضافة مؤتمرات وفعاليات كبيرة ذات تأثير اقتصادي ومعرفي بارز.

وبالتعاون مع الشركاء الرئيسيين، نظم «فعاليات دبي للأعمال» حملات تعريفية خارجية في جنوب شرق آسيا، وأوروبا، واليابان، والهند. كما قام المكتب بالمشاركة في المعارض التجارية الدولية الكبرى مثل الاجتماع والمعرض السنوي للرابطة الأمريكية لمديري الجمعيات، وأيمكس أمريكا، ومعرض سياحة الحوافز والمؤتمرات في آسيا.

مؤتمرات ومعارض

وقبل نهاية العام، تستعد دبي لاستضافة مجموعة من الفعاليات بما في ذلك الدورة الثانية من مؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية يومي 9 و 10 ديسمبر بمركز دبي التجاري العالمي.

كما تستعد دبي لاستضافة فعاليات أعمال على مستوى عالمي مثل معرض Amway APAC Expo، والذي سيرحب بحوالي 10 آلاف مشارك، وكذلك المؤتمر العالمي لعلم الأعصاب، والذي سيستقطب 5 آلاف مشارك، بالإضافة إلى المؤتمر العالمي لتحلية المياه الذي سيحضره أكثر من 1000 مشارك.

ويستضيف «فعاليات دبي للأعمال» خلال الربع الأخير وفوداً مدعوة من منظمي المؤتمرات لتعريفهم بمقومات الإمارة وقدراتها على استضافة الفعاليات، وتأتي الوفود من الصين وأمريكا الشمالية والهند وجنوب شرق آسيا.

كما سينضم العديد من الشركاء إلى «فعاليات دبي للأعمال» في معرض IBTM ببرشلونة.