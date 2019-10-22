200 مشارك بمؤتمر «القاهرة - دبي العقاري»

المصدر: دبي - البيان

نظمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي النسخة الأولى من مؤتمر «القاهرة - دبي العقاري» الذي أقيم في القاهرة أخيراً تحت عنوان «تخطيط وتصميم استراتيجيات المدن العمرانية الذكية».

والمؤتمر أولى خطوات تفعيل التعاون بين دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والمجلس العربي لسيدات الأعمال بمصر. وجاء بهدف تبادل المعرفة العقارية ونقل تجربة دبي لمصر.

وقالت هند عبيد المري، المدير التنفيذي لمعهد دبي العقاري: سجل المعهد مشاركة متميزة بصفته الشريك المنظم لهذا الحدث، وتولى اختيار مواضيع المؤتمر ومحاور جلساته النقاشية، لخدمة السوقين المصري والإماراتي.

وطرحنا دورة «مستشار مبيعات عقاري دولي» لجميع المهتمين بسوق دبي العقاري، وخلال مشاركتنا في هذا المؤتمر، عملنا مع الأطراف الأخرى من أجل تعزيز مستقبل التعاون بين الإمارات ومصر.

واستعرضت ماجدة علي راشد المدير التنفيذي لقطاع الاستثمار بدائرة الأراضي والأملاك في دبي في كلمتها على هامش المؤتمر، أبرز الأرقام التي حققها القطاع العقاري بدبي خلال الفترة السابقة، حيث بلغت 80 مليار درهم في 2018.

ولفتت إلى أن المشاركة تستهدف تعزيز التواصل، وتأكيد أهمية دور المرأة في القطاع العقاري.

وأضافت: كان الحدث نقطة انطلاق للمزيد من مجالات التعاون المستقبلية، فضلاً عن فرص توفير المزيد من الخدمات التي تعود بالنفع على القطاعين العقاريين في دبي ومصر، وتعزيز علاقات التعاون لتبادل الخبرات، وتنظيم المزيد من الدورات واللقاءات في المستقبل.

وعلى هامش المؤتمر، أشاد المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، بالقدرات الهائلة للإمارات، وإحرازها تطوراً كبيراً في القطاع العقاري، وتحويل الرقمنة إلى جزء من نهج الحياة.