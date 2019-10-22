إعمار تفتتح «العنوان فاونتن فيوز»

المصدر: دبي - البيان

فتح فندق «العنوان فاونتن فيوز» وهو من فئة الخمس نجوم، أبوابه صباح أمس الأول لاستقبال الضيوف.

ويُعدّ الفندق أحدث إضافة إلى مجموعة «العنوان للفنادق والمنتجعات» التي أطلقتها مجموعة إعمار للضيافة، ويقع وسط مركز مدينة دبي، ضمن تحفة معمارية مكونة من ثلاثة أبراج بإطلالة على برج خليفة ونافورة دبي الراقصة.

وتتراوح مساحة غرفه وأجنحته بين 50 و 332 متراً مربعاً، وتمتاز بتصاميمها العصرية ومرافقها المنتقاة من علامة «لوزينزو فيلوريسي فيرنيزي».

ويُمكن للضيوف الاختيار من بين 6 مطاعم منها مطعم «ذا ريستورانت» و«ذا كافيه» و«ذا باتيسيير».

كما يمكن للضيوف الاستمتاع بمشاهدة المناظر الخلابة والاستجمام بالقرب من برك السباحة الخارجية الثلاث - إحداها مخصصة للعائلات بمساحة 98 متراً، وأخرى مخصصة للكبار، والثالثة مخصصة للصغار.

أما مركز اللياقة البدنية فهو مجهز بأحدث الأجهزة والمعدات من «تكنوجيم».

والصغار الذين تقلّ أعمارهم عن 12 سنة، يمكنهم الاستمتاع بنادي «Qix»، الذي يقدم طيفاً واسعاً من البرامج التفاعلية الممتعة، الألعاب التعليمية والحرف اليدوية تحت إشراف طاقم من المختصين.