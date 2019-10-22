105 مليارات خطابات ضمان للعملاء

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

أصدرت البنوك العاملة في الدولة، خلال الثمانية الأولى من العام، خطابات ضمان لعملائها من المؤسسات والشركات بقيمة 5.3 مليارات درهم.

وكشفت نشرة الإحصاءات المصرفية والنقدية لشهر أغسطس الصادرة عن المصرف المركزي عن ارتفاع إجمالي قيمة خطابات الضمان التي أصدرتها البنوك لعملائها، لتصل بنهاية أغسطس إلى 105.1 مليارات درهم مقابل 99.8 مليار بنهاية ديسمبر 2018، بزيادة قدرها 5.3 مليارات بنمو 5.3%.

وزادت البنوك قيمة خطابات الضمان لديها بنهاية مارس لتصل إلى 103 مليارات، وواصلت الارتفاع إلى 106 مليارات بنهاية يونيو، وإلى 107.6 مليارات بنهاية يوليو، إلا أنها ارتدت نحو التراجع بنهاية أغسطس لتسجل 105 مليارات درهم.