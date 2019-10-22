«دراجون أويل» تدخل خليج السويس وتستثمر مليار دولار لتعزيز الإنتاج

المصدر: دبي- البيان

أنجزت شركة دراجون أويل منصة التنقيب والإنتاج والمملوكة لشركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) شراء حقوق امتياز شركة (بي بي) في مناطق خليج السويس بمصر.

وأصبحت دراجون أويل شريك الهيئة المصرية العامة للبترول بدلاً من شركة (بي بي) في كافة امتيازات إنتاج واكتشاف النفط في خليج السويس، حيث تقوم شركة بترول خليج السويس (جابكو) بالعمليات نيابة عن الهيئة والمقاول.

وتنتج جابكو حالياً 60 ألف برميل يومياً من خلال 11 منطقة امتياز والإنتاج المستدام المستهدف يقدر بـ 75000 برميل بحلول 2021.

وتخطط «دراجون أويل» إلى تعزيز الإنتاج إلى مستويات أعلى من 75 ألف برميل يومياً، بتقديم أفضل الطرق والممارسات الفنية والتكنولوجية والإدارية لتطوير تلك الحقول البحرية، الأمر الذي سينعكس على إنتاجية الشركة مستقبلاً من خلال ضخ استثمارات تصل إلى حوالي مليار دولار خلال خمس سنوات قادمة.