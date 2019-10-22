تصاعد أعمال توسعات شواطئ دبي

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

رصد "البيان الاقتصادي" حركة متصاعدة في اثنين من مواقع العمل على شواطئ دبي، الأول مشروع إزالة مرسى جميرا بيتش هوتيل وتوسيع الشاطئ في إطار خطة لمشروع فندق جديد، سيقام بجانب جميرا بيتش هوتيل، وتنفذ الأعمال في الوقت الراهن شركة الشعفار للمقاولات العامة.

ويتمتع جميرا بيتش هوتيل بتصميم مذهل يشبه الموجات المتلاطمة، ما يجعله أحد أكثر المباني روعة في دبي.

فيما تزداد وتيرة الأعمال في موقع منتجع الجزيرة الذي تنفذه وتديره مجموعة «وصل لإدارة الأصول» على مقربة من برج العرب، بالشراكة مع شركة «إم جي إم» العالمية.

وحصل "البيان الاقتصادي" على معلومات مدعومة بالصور عن بدء الأعمال البحرية والتمكينية في الجزيرة حسبما أكدت شركة BSBG العملاقة للهندسة المعمارية.

وأوضحت الشركة أنها تقوم بأعمال الخدمات الاستشارية والهندسة التنفيذية والهندسة الإنشائية، وخدمات الإشراف على أعمال البناء للجزيرة التي لم يتقرر بعد الاسم الذي ستحمله، ولكنها باتت معروفة في أوساط سوق الإنشاءات باسم الجزيرة The Island.