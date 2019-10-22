الملابس رابع أكثر الصناعات ألفة في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

حسنت صناعة الملابس من علاقة الألفة مع العملاء في الإمارات، حيث ارتفعت مكانتها إلى المركز رقم 4 من بين 15 صناعة عرضت في تقرير 2019 المتعلق بتعزيز الألفة للعلامات التجارية.

واحتلت العلامة «نايك» قمة صناعة الملابس، تليها العلامة «أديداس» في المرتبة الثانية و«مانجو» في المرتبة الثالثة، ثم ليفايس، وإتش اند إم، وزارا، وغاب، وبوما، وفيكتوريا سكريت، و21 فورايفر.

ويتم تعريف مدى ألفة العلامة التجارية كرابط عاطفي يقيس ويعزز الولاء بين المستخدم والعلامة التجارية التي يحبها ويستخدمها، وتتفوق العلامات التجارية الأكثر ألفة على أفضل العلامات التجارية في مقياس S&P ومقياس فورتيشن 500 من حيث الإيرادات والأرباح.

ووفقا لتقرير ألفة العلامة التجارية لعام 2019، الصادر عن مؤسسة «إم.بي.إل.إم»، فإن المستخدمين مستعدون لدفع مبالغ أعلى لعلامتهم التجارية المفضلة وأقل استعداداً للعيش من دونها.

وقال ويليام شينتاني، الشريك الإداري في «إم. بي. إل. إم»: يمكن لصناعة الملابس أن تفعل الكثير لخلق علاقة ألفة أكبر مع عملائها بالنظر إلى الروابط العاطفية التي تحدد علاماتهم التجارية وعلاقاتهم الاستهلاكية.. نعتقد بأن العلامات التجارية التي تعكس قيم المستهلك ومعتقداته يمكن أن تبني وتحافظ على روابط عاطفية أقوى.

واحتلت «نايك» العلامة التجارية الأكثر ألفة في الصناعة، وهي العلامة التجارية الأولى للرجال والمستخدمين الذين تزيد أعمارهم عن 35 عاماً. كما احتلت «مانجو» المرتبة الأولى بين النساء من جميع الأعمار والمستويات الاجتماعية. أما «غاب» فهي الأكثر ألفة لذوي الدخل المنخفض.