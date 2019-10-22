الإمارات تواكب أحدث تكنولوجيات قطاع النفط

المصدر: دبي - محمد عبد الرشيد

افتتح سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس مجلس إدارة شركة «دراجون أويل» الإماراتية، الدورة الثالثة من معرض ومؤتمر لتكنولوجيا النفط والغاز «جوتيك 2019»، والذي ينظم للعام الثالث على التوالي في دبي، تعزيزاً لمكانتها كمركز عالمي للمال والأعمال والاستثمار والتجارة في قطاع النفط والغاز.

وقال سموه في كلمته أمام وفود المؤتمر: نعمل في دولة الإمارات وفق رؤية تواكب أحدث التطبيقات العملية السائدة في قطاع النفط والغاز، مع التركيز على نشر التكنولوجيا والابتكار وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات العالمية والتي من شأنها استشراف مستقبل النفط والغاز. وأضاف سموه: نأمل أن يشهد المؤتمر مشاركات ناجحة ولقاءات عملية وأفكاراً وتوصيات ومقترحات بناءة لها مردود ملموس في رفع آفاق الصناعة البترولية إلى الأمام.

ويستقطب «جوتيك 2019» عدداً كبيراً من المسؤولين والشخصيات العاملة والمؤثرة في قطاع النفط والغاز حول العالم، إضافة إلى الباحثين والمتخصصين والشركات الرائدة العاملة في مجال تقنيات وحلول النفط والغاز والتطورات التقنية والتطبيقات الاقتصادية، حيث يقوم المؤتمر بالتعريف بأحدث التطبيقات في هذا القطاع الحيوي.

100 شركة

ويعتبر «جوتيك» معرضاً رئيسياً لتكنولوجيا النفط والغاز في المنطقة، ويشارك فيه ما يزيد على 100 من أشهر الشركات التي تعرض أحدث تقنياتها المتقدمة وحلولها المتطورة في مجال النفط والغاز. وشهد المؤتمر نمواً كبيراً منذ عام 2017، ويهدف إلى تقديم الدعم لقطاع النفط والغاز وتعزيز المصالح المشتركة. ويعد المعرض منصة فعالة تجمع رواد قطاع النفط والغاز تحت سقف واحد، وتتيح لهم تبادل الآراء حول كيفية المضي قدماً وتحقيق مزيد من الإنجازات في القطاع وتوفير الحلول للقضايا ذات الاهتمام المشترك. وحضر المؤتمر في يومه الأول الشيخ عبد العزيز بن علي النعيمي، المستشار البيئي الرسمي لحكومة عجمان.

وركز معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، المتحدث الرئيسي في المؤتمر، في الكلمة التي ألقاها على التحول الذي يشهده قطاع الطاقة العالمي الهادف إلى تحقيق النمو المستدام وضمان توفر مصادر الطاقة بأسعار تنافسية.

وأضاف: لا يمكن أن تكون الحماية البيئية والاستدامة مجرد اتجاه، ونحن ملتزمون في الإمارات بتعزيز الحوار، وقد استثمرنا بشكل كبير في الطاقة المتجددة وكسرنا الرقم القياسي العالمي للطاقة الشمسية، ونرى الخطوات الرئيسية التي يتم اتخاذها في قطاع النفط والغاز.

البرميل الذكي

وقال علي راشد الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة «دراجون أويل» الإماراتية ورئيس المؤتمر: منذ اليوم الأول لانطلاق المؤتمر أكدنا رغبتنا بأن نكون مختلفين ومتميزين في مجال صناعة النفط، وأن نشكل قيمة مضافة لجميع المشاركين. وثمن الجروان مشاركة الضيوف المتميزة.

ورداً على سؤال عن الهدف من إطلاق أول برميل نفط ذكي، أجاب الجروان بأن الفكرة في البداية تمثلت في جمع كل التطبيقات التكنولوجية التي تستخدم في العملية الإنتاجية منذ بدايتها وحتى نهايتها، من أجل عرضها على المختصين والمهنيين في القطاع وتعريفهم بالفوائد التي يمكن تحقيقها، مؤكداً أهمية تلك الخطوة في التحول للتقنيات الذكية في إنتاج النفط من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من الإنتاج خاصة ما يتعلق بعلوم الأرض وزيادة نسبة استخلاص الخام.

وأوضح أنه كلما زاد استخدام تطبيقات برميل النفط الذكي كلما تم إنتاج النفط بطريقة سريعة وأرخص لاسيما وأنها توفر حلولاً ذكية تشمل الذكاء الاصطناعي للإنتاج تبدأ من الحفر واستخلاص الخام ومن ثم إدارة المشاريع وصيانة المعدات وتالياً سرعة الإنتاج، مشيراً إلى أن شركة «دراجون أويل» تستخدم بالفعل أكبر قدر من التطبيقات التقنية الذكية ما مكنها من تقليل مخاطر الاستثمار وتحقيق حيوية الإنتاج.

مؤتمر فني

وأضاف: يشهد المؤتمر طرح ومناقشة 150 بحثاً فنياً تفاعلياً على درجة كبيرة من الأهمية، إضافة إلى مؤتمر فني وفق أعلى المستويات من تنظيم جمعية مهندسي البترول، وجلسة عامة مفتوحة، كما تتميز دورة هذا العام بحضور شركاء بارزين بما في ذلك أشهر شركات قطاع النفط والغاز مثل إينوك، شلمبرجر، ويثرفورد، أويل سيرف، إضافة إلى مشاركة فعالة من الوفود رفيعة المستوى التي يرتفع عددها عاماً بعد الآخر. إن هذه الإنجازات التي حققها معرض ومؤتمر «جوتيك» تشكل حافزاً مشجعاً ودليلاً واضحاً على القوة المتزايدة لـ «جوتيك» والاعتراف بأهمية هذه الفعالية في قطاع النفط والغاز على الصعيد العالمي.

وفي نهاية المحاضرة تم تكريم عدد من الشخصيات التي كان لها دور بارز في تطوير صناعة النفط والغاز في المنطقة، بما في ذلك نزار العدساني، النائب للرئيس والرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية سابقاً، ودارسي سبادي رئيس جمعية البترول العالمية لعام 2018، والدكتور سامي النعيم رئيس مجلس إدارة جمعية مهندسي البترول العالمية لعام 2019، وفيصل المحروس المدير التنفيذي السابق لشركة بابكو.