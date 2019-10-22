"دبي للطاقة" تنظم مزاداً لصالح وزارة النفط والغاز في سلطنة عمان

المصدر: دبي - البيان

نظمت بورصة دبي للطاقة أمس مزاداً لصالح وزارة النفط والغاز في سلطنة عمان، والذي شهد بيع شحنة من مزيج نفط خام عُمان بعلاوة تضاف إلى أسعار البيع الرسمية، الأمر الذي يعكس تنامي الطلب على النفط الخام في منطقة الشرق الأوسط وآسيا.

وتم بيع الشحنة المكونة من 2 مليون برميل من مزيج نفط خام عُمان تسليم ديسمبر بعلاوة 0.25 دولار أمريكي للبرميل تضاف إلى أسعار البيع الرسمية لديسمبر. وكانت منصة مزادات بورصة دبي للطاقة شهدت مشاركة 14 شركة في المزاد، حيث تم تقديم ما يزيد على 17 عطاء خلال نافذة زمنية تبلغ دقيقتين.

وقال رائد السلامي، المدير العام لبورصة دبي للطاقة: تم بيع 41.6 مليون برميل من مزيج خام عُمان، وخامي البصرة الخفيف والثقيل، وخام كيمانيز الماليزي، عبر المنصة، محققة علاوات بلغت قيمتها 17.8 مليون دولار منذ إطلاق المنصة.