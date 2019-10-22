استقرار إيجارات عجمان واستمرار انخفاضها في الشارقة

المصدر: دبي - البيان

كشفت منصة «دوبيزل العقارية» عن استقرار الإيجارات في عجمان واستمرار انخفاضها في الشارقة، وذلك خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2019.

وذكرت بيانات «دوبيزل» أنه رغم الاتجاه التنازلي العام لأسعار العقارات في الإمارات على مدى الـ 18 شهرًا الماضية، أظهرت أسعار تأجير الشقق في عجمان إشارات تدل على بدء بوادر الاستقرار في السوق، حيث لم تشهد أي من الراشدية ومدينة الإمارات والجرف، وهي المناطق الثلاث الأكثر شعبية لشقق الغرفة الواحدة في عجمان، أي تغيير في الأسعار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019.

أما في الشارقة، فقد استمرت الأسعار في التراجع طوال 2019. وقال ماثيو غريغوري، رئيس دوبيزل: «تتأثر أسعار العقارات بشكل كبير بالعرض والطلب، لذا فإن اتجاهات الأسعار التي نراها في المناطق الشمالية طبيعية جدًا».