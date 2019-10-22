صندوق النقد العربي يناقش آليات تمويل السلع والخدمات الحكومية

المصدر: أبوظبي - البيان

ناقشت دورة «السلع والخدمات الحكومية وتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي»، التي يُنظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، بالتعاون مع الدائرة الاقتصادية، القضايا المرتبطة بآليات تمويل منظومة السلع والخدمات العامة، وتقييمها الاقتصادي وأساليب تسعيرها، وكفاءة تقديمها، ومردودها الاقتصادي والاجتماعي.

وتحدث الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عن الدور الحيوي الذي تؤديه منظومة السلع والخدمات العامة في تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد أن الارتقاء بمنظومة الخدمات الحكومية من حيث الجودة والكفاءة في تقديمها والاستفادة من التطور التقني في تلبية الطلب المتنامي عليها يحقق الرفاه الاجتماعي.