أبوظبي تستضيف اليوم اجتماع المجلس العالمي للفرانشايز

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن استضافة الاجتماع الـ51 للمجلس العالمي للفرنشايز في أبوظبي، اليوم، تزامناً مع الدورة السنوية السابعة من معرض الفرانشايز العالمي في إطار شراكة استراتيجية مع رابطة الإمارات لتنمية الفرانشايز.

يشهد الاجتماع حضور ممثلين دوليين لجمعيات الفرانشايز من 42 دولة، منها أمريكا وروسيا وفرنسا والبرتغال ومصر وسنغافورة وبريطانيا والصين، لمناقشة أبرز التحديات الناشئة التي تواجه قطاع الفرانشايز في جميع أنحاء العالم كالتشريعات والسياسات الحكومية وأفضل الممارسات تقوم بنشر المعرفة حول الفرانشايز عبر المؤتمرات والندوات والمعارض والورش التوعوية، وذلك لتنمية وتطوير الفرانشايز في الإمارات بالمشاركات العالمية، بالإضافة إلى تعاون روابط الفرانشايز فيما بينها والعمل على ضمان الممارسات السليمة لهذا القطاع.

وقال محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي: «يشرفنا أن نستضيف الاجتماع الـ 51 للمجلس العالمي للفرانشايز في أبوظبي على هامش فعاليات معرض الفرانشايز العالمي، إذ يشكل الاجتماع منصة تفاعلية مهمة تجمع روابط الفرانشايز العالمية لتسليط الضوء على أفضل الممارسات المتبعة في اقتصاد الفرانشايز وتفتح الآفاق للفرص الاستثمارية الجديدة والواعدة».