تعاون بين دائرة الصناعة بالفجيرة ومؤسسة «وطني الإمارات»

المصدر: الفجيرة - البيان

أبرمت دائرة الصناعة والاقتصاد بحكومة الفجيرة مذكرة تفاهم مع مؤسسة وطني الإمارات، وذلك في إطار دعم جهود الطرفين لإرساء دعائم التعاون المشترك بشكل فعال، بما يسهم إلى تحقيق التكامل المؤسسي للارتقاء بالعمل الوطني والمجتمعي الذي يتوافق مع خطط الطرفين من خلال الفعاليات والمبادرات المشتركة.

وقع المذكرة المهندس محمد بن ماجد العليلي مدير عام دائرة الصناعة والاقتصاد بحكومة الفجيرة، وضرار بالهول الفلاسي مدير مؤسسة وطني الإمارات، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.

واتفق الطرفان على المساهمة في تحقيق استراتيجية الدولة ورؤيتها وإرساء التعاون المشترك بما يضمن تحقيق قيم الانتماء والمواطنة الصالحة والتكامل المجتمعي.

كما اتفق الطرفان على فتح باب التطوع ونشر ثقافته، بما يضمن تحقيق التكامل المؤسسي وذلك للارتقاء بالعمل الوطني والمجتمعي بما يتناسب مع الخطة الإستراتيجية الاتحادية والمحلية، والتعاون في تبادل الخبرات والتجارب العملية وعقد الندوات وورش العمل لجميع الفئات المستهدفة، بالإضافة إلى عقد اللقاءات المشتركة للرقي بالفكر الوطني الذي من شأنه أن يخدم كافة شرائح المجتمع، وينعكس على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.