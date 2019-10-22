«ميسي فرانكفورت» تنظم 3 معارض في دبي بداية 2021

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط» عن تنظيم 3 من أبرز المعارض التجارية الكبرى مع بداية عام 2021 في دبي، بهدف الارتقاء بتجربة الزوار وتقديم منصات تجارية توفر منتجات متكاملة مما يعزز من أهمية هذه المعارض في دفع عجلة التنمية للقطاعات المرتبطة بها.

وذكرت الشركة في بيان أن مركز دبي التجاري العالمي سيجمع تحت سقفه كلاً من «إنترسك»، المعرض التجاري الرائد على مستوى العالم في مجال الأمن والسلامة والحماية من الحرائق، و«معرض الشرق الأوسط للإضاءة»، ومعرض «برولايت + ساوند الشرق الأوسط» المخصص في تقنيات الإضاءة والصوتيات.

وقال سيمون ميلور، الرئيس التنفيذي لشركة «ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط»: تأتي إعادة جدولة قائمة الفعاليات كخطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز تجربة الزوار.