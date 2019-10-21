الاتحاد للطيران بألوان مانشستر سيتي

المصدر: أبوظبي - البيان

احتفلت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة بوصول طائرة من طراز بوينغ دريملاينر B787-9 تحمل تصميم طلاء مبتكر لنادي مانشستر سيتي لكرة القدم، وذلك احتفاءً بالشراكة المرموقة بين الطرفين.

تم استلام الطائرة في أبوظبي 18 أكتوبر الجاري وذلك قبل الرحلة الافتتاحية لمطار مانشستر سيتي الدولي. وخلال مراسم الاستقبال للطائرة، قام عمر برادة المدير التنفيذي للعمليات في مانشستر سيتي، والأسطورة جوليون ليسكوت باستقبال طائرة الاتحاد للطيران وضيوفها احتفالاً باللحظات التاريخية لوصول الطائرة. كما تم توزيع هدايا تذكارية من منتجات مانشستر سيتي لجميع ضيوف الرحلة الافتتاحية عند وصول الطائرة لوجهتها.

وقال روبن كامارك، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بمجموعة الاتحاد للطيران: "نحتفل اليوم بشراكتنا الناجحة، كما يحدونا الفخر بأن تتزين مدرجاتنا بألوان مانشستر سيتي تحملها طائرتنا الجديدة من طراز بوينغ دريملاينر B787-، ويأتي هذا التصميم احتفاءً بالإنجازات الرائعة التي حققها نادي مانشستر سيتي خلال مسيرته."

وأضاف: "تعتبر مدينة مانشستر من أهم الوجهات على شبكة الاتحاد للطيران للمسافرين بغرض العمل أو الترفيه، ويسعدنا أن تكون طائرتنا مستوحاة من مدينة مانشستر وشراكتنا مع النادي من خلال التصميم المبتكر والفريد من نوعه. تم تسيير أول رحلة تجارية لهذه الطائرة لمدينة مانشستر مما جعلها أكثر تميزًا."

وفي هذا الإطار قال عمر برادة، المدير التنفيذي للعمليات في مانشستر سيتي: "إن الشراكة بين مانشستر سيتي والاتحاد للطيران قوية ومستمرة في النمو، والتصميم المبتكر لطلاء الطائرة ليس إلا مثالاً آخر لالتزام الاتحاد للطيران في دعم نادي مانشستر سيتي والاحتفال بإنجازات النادي مع المشجعين في جميع أنحاء العالم، ويعتبر هذا التصميم حدثاً بارزاً في شراكتنا، ونتشوق جميعًا لرؤية ألوان النادي تحلق في السماء!"

وخلال الأشهر القادمة، سيتم تشغيل رحلات مجدولة مباشرة على طائرة مانشستر سيتي بوينغ دريملاينر B787-9 لوجهات عديدة على شبكات الاتحاد للطيران من ضمنها مانشستر، الأردن، اسبانيا، إندونيسيا والصين.

تشغل الاتحاد للطيران 14 رحلة أسبوعية إلى مطار مانشستر سيتي الدولي، موفرة لضيوفها نقطة ربط مباشرة لأكثر الوجهات شهرةً بالثقافة والفن في المملكة المتحدة. وإلى جانب الرحلات المباشرة من وإلى مطار لندن هيثرو الدولي، تربط الاتحاد للطيران بين أبوظبي ووجهاتها في المملكة المتحدة بالعديد الوجهات الرئيسية في العالم والتي تشمل دول الشرق الأوسط، أفريقيا، آسيا واستراليا.

وتتميز طائرة الاتحاد للطيران من طراز بوينغ دريملاينر B787 بتصاميمها المبتكرة لمقصوراتها ومنتجاتها الحائزة على جوائز تشمل مساند الرأس ذات الطرفيين الجانبيين في مقصورات الدرجة السياحية والتي توفر أقصى درجات الراحة للمسافرين على هذه الدرجة. كما تشمل مقصورات درجة الأعمال التي تحتوي على مقاعد قابلة للتعديل لتشكل سريرًا منبسطًا بطول 80.5 بوصة. والجدير بالذكر بأن طائرات طراز بوينغ دريملاينر B787 تعتبر من أفضل الطائرات في الأجواء.

ويعد التصميم المبتكر الجديد لنادي مانشستر سيتي الأول من نوعه منذ إطلاق طائرة "القمر الأزرق" من طراز ايرباص A330-200 في عام 2011، والتي تم تصميمها بالتزامن مع الاحتفال بإعلان الاتحاد للطيران لزيادة عدد رحلاتها على خط أبوظبي – مانشستر إلى رحلتين يوميًا.

ولقد تم إطلاق مسابقة مشتركة في قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بنادي مانشستر سيتي ومطار مانشستر سيتي الدولي لتحفيز المشجعين على المشاركة عن طريق نشر صور للطائرة من خلال الحسابات الخاصة بهم في انسقرام أو فيسبوك باستخدام الوسم المعتمد للمسابقة #EtihadMCFC787 ،وسيحظى جميع المشاركين بفرصة الفوز برحلة إلى أبوظبي أو تذاكر لحضور إحدى أكبر مباريات الديربي العالمية لكرة القدم مع نادي مانشستر سيتي لكرة القدم.