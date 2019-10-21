خصومات وعروض استثنائية في مختلف أرجاء دبي بمناسبة ديوالي

المصدر: البيان الإلكتروني

تقدم المتاجر ومراكز التسوق في مختلف أرجاء دبي مجموعة واسعة من العروض الاستثنائية والتخفيضات الخاصة بمناسبة ديوالي، مهرجان الأضواء الهندي الشهير. وتشمل هذه العروض عدداً كبيراً من متاجر الأزياء والتجهيزات المنزلية والمجوهرات، لتمثل فرصة نادرة لشراء الهدايا خلال هذا الموسم.

المجوهرات والإكسسوارات

يعد ديوالي مناسبة مثالية لشراء المجوهرات، خصوصاً مع التخفيضات بنسبة 50 بالمئة على مجوهرات الألماس لدى 35 متجراً من متاجر مجموعة دبي للذهب والمجوهرات حتى 2 نوفمبر. أما متاجر جوهرة فتقدم هدايا متنوعة مع كل عملية شراء بمبلغ 2,500 درهم أو أكثر ، إلى جانب خصم بنسبة 50 بالمئة على الألماس.

وفي مول الإمارات، سيحصل المتسوقون على خصم بنسبة 70 بالمئة على قطع مختارة لدى متاجر الزين للمجوهرات، في حين يقدم كل من مول ابن بطوطة وسيتي سنتر ديرة فرصة لمحبي الأزياء للحصول على تخفيضات جزئية تتراوح نسبتها بين 30 إلى 70 بالمئة في متاجر "باريس هيلتون" والعروض ذاتها في "ساكوش" مول ابن بطوطة.

أما متجر "أكسسوريز" فيقدم لزواره فرصة الحصول على تشكيلة من الإكسسوارات العصرية الفاخرة مع تخفيضات من 30 إلى 70 بالمئة على مجموعة من القطع المختارة.

الملابس

يشارك "أول سينتس"، متجر التجزئة البريطاني باحتفالات مهرجان "ديوالي" من خلال تخفيضات من 30 إلى 50 بالمئة على مجموعة من الأزياء المختارة في مول الإمارات، في حين توفر "جيوردانو"، العلامة التجارية العالمية الشهيرة تخفيضات بنصف القيمة على مجموعاتها المميزة من الأزياء ضمن دبي، ومن جانبها تقدم "كادي"، العلامة الباكستانية البارزة في عالم الأزياء، حسومات تتراوح بين 30 و50 في المئة على مجموعة مختارة من القطع في مُختلف متاجرها. وسيحظى زوّار "هوليستر"، العلامة الأمريكية، بفرصة توفير 50 درهم إماراتي عند شرائهم بقيمة 400 درهم إماراتي وأكثر، كما يمكنهم الاستفادة من باقة من العروض الترويجية التي توفرها العلامة.

كما تمنح العديد من متاجر "ك كورنر" و"أنوتاه" و"إليجانزا" للمتسوقين فرصة الحصول على مجموعة من القطاع المختارة بتخفيضات تتراوح بين 25 إلى 75 بالمئة. وكذلك، تطلق متاجر "نعومي" و"نيلز يارد ريميديز" باقة من العروض المجزية. ويمكن للمتسوقين الاستفادة من تخفيضات بنسبة 25 إلى 75 بالمئة في تسعة فروع لمتاجر "أوكتاف" في دبي، و 30 إلى 70 بالمئة على قطع مختارة لدى "سيرافين" و" أتولييه" و"مونسون".

أما في سيتي سنتر ديرة، فسيحتفل المتسوقون بديوالي مع عروض تستمر حتى 31 أكتوبر لاستعادة المبالغ النقدية عند شراء الملابس، وفرصة للفوز بقسيمة تسوق بقيمة 25 ألف درهم أسبوعياً مع كل عملية شراء بقيمة 250 درهما أو أكثر، وذلك لغاية 31 أكتوبر. ويُمكن للمتسوقين بكل بساطة إبراز الإيصالات التي يحملونها عند مكاتب خدمة العملاء ليحظوا بفرصة الفوز بقسيمة هداياً تصل قيمتها إلى 25 ألف درهم إماراتي ويُضاعفوا حظوظهم للفوز من خلال تحميل تطبيق "شير" (SHARE) والقيام بتصوير الإيصالات من خلاله. وللمزيد من المرح ستتجول العروض الحية في أرجاء المول لتقديم لحظات ممتعة للزوار. ويقدم "سيرجانت ميجور" في ديرة سيتي سنتر ودبي مول تخفيضات بقيمة 30 إلى 60 بالمئة.

مستحضرات التجميل

يمكن لمحبي ومتابعي أحدث صيحات مستحضرات الجمال الحصول على تخفيض بقيمة 25 إلى 50 بالمئة على مجموعة من القطع المختارة في متجر "فلورمار"، أو التوجه إلى متاجر مكياجي للاستفادة من عرض قطعتين مجاناً مع كل قطعتين على مجموعة مختارة من العطور في جميع متاجر العلامة في دبي. وتقدم علامة V للعطور تخفيضاتٍ مغرية على مجموعة مختارة من العطور الفاخرة تتراوح بين 25 إلى 75 بالمئة.

الأثاث المنزلي

يقدم "انتيريرز"، متجر المفروشات الرائد في الإمارات العربية المتحدة، لعشاق التصاميم الأنيقة تخفيضات من 30 إلى 50 بالمئة على معروضاته في كلّ من الكرامة والجميرة، في حين تطلق "كريت آندر باريل"، العلامة التجارية المعاصرة في مجال المفروشات والأثاث المنزلي عروضاً تترواح بين 25 و50 بالمئة على مجموعة مختارة من منتجاتها الفاخرة ضمن متاجرها في كلٍ من "مول الإمارات" و"سيتي سنتر مردف".

أما لمحبي الديكورات المنزلية فتقدم متاجر "كريستال غاليري" بفرعيها في دبي مول ورأس الخور تخفيضات تصل بين 25 إلى 50 بالمئة على مجموعة مختارة من الإكسسوارات. أما في متجر "سترسلس" في دبي فستيفال سيتي مول، فسيكون المتسوقون على موعد مع تخفيض بنسبة 30 بالمئة على قطع مختارة.

أما متاجر "فيليروي أند بوش" فيقدم تخفيضات جزئية بنسبة 25 إلى 75 بالمئة في جميع فروعها في دبي، في حين يقدم متجر "باث أند بودي ووركس" مجموعة من العروض الخاصة على قطع مثل صابون اليدين السائل والشموع ومستحضرات العناية بالجسم من 18 أكتوبر لغاية 30 أكتوبر.

الأطفال

أما الأطفال فتنتظرهم عروض مثيرة في متجر "أميريكان جيرل" في سيتي سنتر مردف ومول الإمارات، مع تخفيضات جزئية على فئات مختارة تبلغ 30 إلى 50 بالمئة.

أما متاجر مركز التعليم المبكر في مختلف أرجاء دبي فتقدم تخفيضات جزئية بنسبة تصل إلى 75 بالمئة. أما في "مونسون تشلدرن" فستجدون ملابس أنيقة للاحتفال بديوالي مع تخفيضات 30 إلى 70 بالمئة على قطع مختارة.

النظارات

تقدم علامة "أتولييه أوبتيكس" تخفيضات بنسبة 30 إلى 50 بالمئة على قطع مختارة في إبن بطوطة مول، حيث تقدم كل من ’أوكيلي فيجن‘ و’يتيم‘ ويشمل التخفيض جميع فروعهما في دبي.