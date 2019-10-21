موانئ أبوظبي تباشر تنفيذ "مرسى مينا" الواجهة البحرية للمدينة

المصدر: البيان الإلكتروني

تباشر موانئ أبوظبي تنفيذ مشروع "مرسى مينا"، الواجهة البحرية للمدينة، الذي سيسهم في إحياء المنطقة التاريخية في ميناء زايد بالقرب من محطة أبوظبي للسفن السياحية، ويحولها إلى وجهة ترفيهية تقدم تجربة فريدة مميزة لمجتمع إمارة أبوظبي، وتدعم قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة.

وعند افتتاح "مرسى مينا" أمام الجمهور في الربع الأول من عام 2020، سيشكل إضافة نوعية للوجهات الترفيهية، وسيضم مطاعم ومتاجر ومرافق ترفيهية تعكس الطابع البحري والملاحي للمكان، إلى جانب ملاعب ومناطق مفتوحة للجلوس وأعمال فنية لمجموعة من الفنانين الإماراتيين الموهوبين.