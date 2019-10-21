«ميد»: دبي مركز للتجارة الصينية

المصدر: دبي ـ البيان

ذكرت مجلة «ميد» الأمريكية أن إدراج السندين التابعين للبنك الصناعي والتجاري الصيني، أمس، بقيمة 500 مليون دولار في بورصة «ناسداك دبي» يؤكد أن دبي باتت بالفعل مركزاً حقيقياً للتجارة الصينية.

ونشرت المجلة أمس تقريراً للتعقيب على إدراج السندين، وأكدت في تقريرها أن الإدراج يعكس حقيقة هامة مفادها أن بكين باتت تعتبر دبي مصدراً هاماً للسيولة، فضلاً عن كونها مركزاً تجارياً يحظى بموقع استراتيجي بالغ الأهمية، ومن المتوقع لها أن تضطلع بدور بالغ الأهمية في نجاح المبادرة الصينية التجارية الشهيرة «الحزام والطريق».

وتطرق التقرير أيضاً إلى أهمية الصين لدى دبي، فأوضح أن القطاع المالي بالإمارة في رحلة تطلعه إلى التوسع بات يركز بصفة متزايدة خلال السنوات الأخيرة على منطقة الشرق الأقصى، وذلك كجزء من استراتيجية دبي التي تهدف لأن تكون هي المركز الرئيسي على طريق الحرير.