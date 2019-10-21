«فلايت نتورك»: دبي ضمن أجمل 50 مدينة في العالم

المصدر: دبي - سيد صالح

صنّف موقع «فلايت نتورك» الشبكي الكندي دبي في المركز الأول إقليمياً والــ 29 عالمياً في قائمته لأجمل 50 مدينة على مستوى العالم في 2019. وينشر الموقع، المتخصص في حجز الرحلات السياحية عبر الإنترنت، قائمة سنوية بأجمل 50 مدينة في العالم، استناداً إلى تصويت بين متابعي الموقع.

وذكر الموقع في التقرير المرفق بقائمة هذا العام أن دبي مدينة فريدة من نوعها، تمزج بين الماضي والحاضر على نحو يجعل زيارتها رحلة فائقة الإمتاع. وأوضح التقرير أن دبي معروفة بالعدد الوفير من مراكز التسوق الفاخر المنتشر في أرجائها وناطحات السحاب الشاهقة التي يزخر بها أفقها، ومنها «برج خليفة» الشهير، أطول بناية في العالم.

وأضاف أن دبي تضم عدداً هائلاً من الوجهات الترفيهية الممتعة الجديرة بالزيارة.