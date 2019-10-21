عروض تنافسية وخصومات متنوعة في «ديكوبيلد 2019»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان أن الاستعدادات لتنظيم الدورة الثالثة من معرض الإسكان ومواد البناء والديكور والاستشارات الهندسية «ديكوبيلد 2019»، تجري على قدم وساق لإطلاق فعالياته للعام الثالث على التوالي، في قاعة البيت متوحد في الورقاء 4 بإمارة دبي بالفترة من 6-9 نوفمبر.

وسيطل المعرض على زواره بنسخة مبتكرة تؤكد ريادته على مستوى المنطقة، من خلال العروض التنافسية من قبل الشركات المشاركة، والخصومات المختلفة التي توفرها مجموعة كبيرة من الشركات والعارضين والمصنعين والمقاولين والمتخصصين العاملين في قطاع الإنشاءات المشاركة، إلى جانب عدد من الجهات والهيئات الحكومية والخاصة، التي تتنافس من خلال هذا الحدث الرائد في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وستنظم مؤسسة محمد بن راشد للإسكان مؤتمراً صحفياً يوم 28 أكتوبر للإعلان عن كل العروض التنافسية ورعاة الحدث والمفاجآت التي سيتم طرحها خلال أيام المعرض الذي نجح خلال دورتيه السابقتين باستقطاب قائمة كبيرة من الشركات الرائدة في مجال مواد البناء والديكور والتشطيبات الداخلية والأثاث والمفروشات وشتى المجالات المرتبطة بالقطاع العقاري وذات الصلة بالبناء والتشييد، إضافة إلى عدد من المؤسسات والبنوك وشركات خدمات التمويل العقاري.

فعاليات متنوعة

وقال سامي قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان: تتهيأ المؤسسة لاستقبال زوار «ديكوبيلد 2019» بدورة جديدة حافلة بالفعاليات والفرص والخدمات المتنوعة والغنية التي تخدم المواطنين الساعين لإنشاء مساكنهم، نظراً لما يوفره من حلول شاملة وتقنيات حديثة وتشكيلة واسعة من مواد ومنتجات البناء التي تعرضها أهم الأسماء التجارية المحلية والعالمية وغير ذلك من الأنظمة والبرامج السكنية لبناء المنزل المثالي والعصري والسكن النموذجي.

وأشار قرقاش إلى أن تنظيم المعرض يأتي انطلاقاً من حرص مؤسسة محمد بن راشد على مواكبة الجهود الجبارة التي تبذلها الدولة في مختلف مجالات التنمية لإسعاد أبنائها والمقيمين فيها، وفي إطار سعيها الحثيث لترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على صعيد تطوير منظومة الإسكان الموجّه لأبناء الدولة، وتوفير متطلبات الحياة العصرية وتحقيق الرفاهية والعيش الرغيد لهم.

رعاية حكومية

ويحظى معرض ديكوبيلد برعاية حكومية من برنامج الشيخ زايد للإسكان، وبلدية دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وبلدية الشارقة، ودائرة الإسكان في الشارقة، وجمعية المهندسين في الإمارات، وبدعم من غرفة تجارة وصناعة دبي، ورعاية إعلامية للحدث من قناة سما دبي، حيث يتيح المعرض الفرصة لزواره للتزود بكل احتياجات المشاريع العقارية وخاصة الذكية والخضراء منها، والاستفادة من العروض والأسعار التنافسية التي تسهم في تقليص نفقات مشاريعهم وفق أرقى المواصفات والمعايير المعتمدة في الدولة، فضلاً عن الالتقاء مع شركات القطاع الخاص بالدولة، للتعرف على آخر وأحدث الابتكارات في مجال مواد البناء وكل مستلزمات المنزل الحديث.