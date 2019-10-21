«ستاندرد تشارترد» يُعيّن رئيساً للمعلومات والخدمات المصرفية الإسلامية في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

أعلن «ستاندرد تشارترد» أمس تعيين محمد عبد الرازق في منصب الرئيس الإقليمي للمعلومات في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط ورئيس قسم المعلومات للخدمات المصرفية الإسلامية. وسيباشر عمله من مكاتب بنك ستاندرد تشارترد في الإمارات، حيث سيكون مسؤولاً عن إدارة استراتيجية البنك الحالية والمستقبلية للتكنولوجيا في جميع أنحاء المنطقة.

ويعدّ تعيين محمد عبد الرازق خطوة إضافية في مسيرة التحول الرقمي المستمرة في البنك، حيث اتخذ «ستاندرد تشارترد» خطوات مهمة لتعزيز حلوله الرقمية على مدار الـ18 شهراً الماضية، بما في ذلك افتتاح مصرفه الرقمي ضمن 8 أسواق في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وإطلاق SC Keyboard، وهو حل مصرفي يوفر للعملاء الخدمات المالية عبر حسابات وسائل التواصل الاجتماعي.