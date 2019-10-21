ختام ناجح لـ«أبوظبي للقوارب» وإقبال كبير من الزوار

المصدر: أبوظبي - البيان

اختُتمت، في أبوظبي، بنجاح، فعاليات النسخة الثانية من «معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2019»، الذي أقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» على مدى أربعة أيام، بمشاركة 284 شركة وعلامة تجارية، وحضور أكثر من 26 ألف زائر، من 27 دولة.

وعبّر حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» ومجموعة الشركات التابعة لها، عن فخره بحجم الإقبال والتفاعل غير المسبوق من قِبل الزائرين والشركات العارضة على فعاليات النسخة الثانية من المعرض.

منصة مثالية

وأضاف: «أسهم المعرض في توفير منصة مثالية للعارضين لإنجاز صفقاتهم وأعمالهم بكل يُسر وسلاسة، كما مكّن المتخصصين والخبراء من الاطلاع على أحدث الابتكارات والمعدات المتخصصة في صناعة القوارب ومعدات الرياضات المائية والصيد، ووفّر تجربة فريدة للزوار للتعرف إلى الإرث البحري الغني لإمارة أبوظبي، وصولاً إلى الفعاليات التعليمية والترفيهية المختلفة التي لاقت إقبالاً كبيراً، هذه العوامل مجتمعة أسهمت في إنجاح الدورة الثانية للمعرض التي تضاف إلى سلسلة الإنجازات التي استطاعت الشركة تحقيقها، وجهودها الرامية إلى تأكيد مكانة إمارة أبوظبي بوصفها عاصمةً لقطاع سياحة الأعمال في المنطقة.

وأكد الظاهري اعتزازه الكبير بالجهود الاستثنائية التي بذلها فريق العمل في «أدنيك» طيلة أيام المعرض، وأشاد بدعم الشركاء في القطاعين العام والخاص الذين أسهموا في إخراج هذه الفعالية بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة إمارة أبوظبي على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

واعتبر أن النجاح الذي تم تحقيقه في الدورة الحالية يلقي على الجميع المزيد من المسؤولية لمضاعفة الجهود لتعزيز تنافسية المعرض، وقدرته على استقطاب المزيد من الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في قطاع صناعة القوارب ومعدات الرياضات المائية والصيد.

بدوره، قال سعيد المنصوري، المدير التنفيذي لشركة «أيدكس»: «فخورون بالنجاح الكبير الذي تحقق طيلة الأيام الأربعة للمعرض»، معتبراً أنه شكَّل تحديات جديدة، حفزت فرق العمل إلى مزيد من الإبداع ومضاعفة الجهود، من أجل تحقيق إنجاز جديد يليق ومكانة أبوظبي ودورها الرائد في سياحة المعارض.

تجربة غنية

وأشار إلى أن فريق العمل بذل أقصى طاقاته من أجل توفير تجربة غنية للمشاركين في المعارض من زوار وعارضين، جعلت المعرض يحظى بإشادة كبيرة من كل المهتمين بهذا القطاع، كما أكد الحرفية والكفاءة التي وصلت إليها فرق العمل في المعرض. وتابع: «سعادتنا الغامرة بإنجازنا الجديد بدت لنا من حجم الإقبال من العارضين على حجز مكان لهم في النسخة الثالثة المرتقبة من فعاليات المعرض».

وقدّم المعرض، على مدى أيامه الأربعة، فرصة مثالية لمشاهدة مجموعة من اليخوت الطائرة المتطورة، وألواح التزلج الكهربائية، والمراكب المنزلية، والزوارق السريعة، والقوارب المختلفة المتعددة الاستخدامات، إلى جانب إتاحة الفرصة للزوار لخوض تجربة الرياضات والنشاطات المائية المثيرة بأنفسهم.

ووفّر المعرض العديد من العروض المائية الحية، وعروض المجازفة والفعاليات الموسيقية الحية، والعروض المسائية، وغيرها من الأنشطة التي لاقت إقبالاً وترحاباً وإعجاباً كبيراً من الزوار.

جولة مائية

وجد زوار المعرض أنفسهم أمام فرصة الاستمتاع بجولة مائية على زوارق تراثية تقليدية، والمشاركة في جلسات تعليم الإبحار وتعلم مبادئ صيد الأسماك من الخبراء والمختصين في القطاع البحري. وشهد المعرض نمواً ملحوظاً، إذ زادت مساحته الإجمالية بنسبة 29%، فيما ارتفع عدد الشركات العارضة والعلامات التجارية المشاركة بنسبة 5%، من 27 دولة تشكّل نسبة زيادة وصلت إلى 8%.