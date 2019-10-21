29.3 مليون برميل يومياً إنتاج «أوبك» بالربع الثالث

المصدر: أبوظبي- وام

تراجع معدل متوسط إنتاج أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» بنسبة 2.2% خلال الربع الثالث من عام 2019 بالغاً 29.314 مليون برميل مقارنة مع الربع الثاني من العام ذاته، بحسب أحدث الإحصاءات الصادرة عن المنظمة.

ويعكس استمرار التراجع في حجم إنتاج المنظمة التزام جميع الأعضاء باتفاقية خفض الإنتاج للمحافظة على توازن السوق التي جرى تمديها خلال الاجتماع الأخير، الذي عقدته اللجنة المعنية بمراقبة السوق في العاصمة أبوظبي.

وكانت المنظمة قررت تخفيض الإنتاج خلال عام 2018 حتى شهر مارس من عام 2019 ذاته، لكنها عادت وقررت تمديد سريان القرار، في خطوة وصفت بأنها تستهدف المزيد من ضبط توازن السوق.

وانعكس اتفاق خفض الإنتاج إيجابياً على أسعار سلة نفوط «أوبك» الذي ارتفع متوسط سعره إلى 62.36 دولاراً للبرميل في شهر سبتمبر من العام الجاري مقارنة مع متوسط بلغ نحو 59 دولاراً خلال شهر أغسطس السابق.

وتفصيلاً، على المستوى الربعي لـ«أوبك» فقد أظهرت البيانات الصادرة عن المنظمة بلوغ متوسط الإنتاج الشهري للأعضاء 30.481 مليون برميل يومياً خلال الربع الأول من العام الجاري، في حين وصل في الربع الثاني من عام 29.978 مليون برميل، وتواصل الانخفاض خلال الربع الثالث إلى 29.314 مليون برميل يومياً.