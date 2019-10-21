5 % ارتفاع صافي أرباح «الشارقة الإسلامي» إلى 415.4 مليوناً في 9 أشهر

المصدر: الشارقة - البيان

حقق مصرف الشارقة الإسلامي أرباحاً صافية عن الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بلغت 415.4 مليون درهم مقارنة بمبلغ 397.7 مليون درهم عن الفترة نفسها من عام 2018، بزيادة قدرها 5%، كما ارتفع إجمالي أصول المصرف ليصل إلى مبلغ 45.6 مليار درهم بنهاية الربع الثالث لهذا العام بزيادة قدرها 890.2 مليون درهم وبنسبة 2% عن العام السابق.

وبلغ إجمالي التسهيلات الممنوحة للعملاء 25.4 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2019 مقارنة بمبلغ 24.1 مليار درهم بنهاية عام 2018 بارتفاع قدره 1.3 مليار درهم وبنسبة 5.3%.

واستمر المصرف في اتباع استراتيجيته المتحفظة لإبقاء مستوى السيولة فوق نسبة 20% من إجمالي الأصول، إذ بلغ إجمالي الأصول السائلة 9.0 مليار درهم، أي ما يعادل 20.5% من إجمالي الأصول، وذلك بنهاية الربع الثالث.

وارتفع إجمالي ودائع العملاء بنهاية الربع الثالث، ليصل إلى 26.9 مليار درهم مقارنة بـ26.4 مليار درهم في نهاية 2018 بزيادة 412.5 مليوناً، أي ما نسبته 1.6%.

وفيما يتعلّق بأرباح المصرف، بلغ صافي الإيرادات التشغيلية 980.5 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى مقارنة بـ815.4 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2018 بزيادة قدرها 165.1 مليون درهم ونسبتها 20.2%.