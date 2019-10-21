«جلف سوثبيز إنترناشيونال ريالتي» تحقق مبيعات عقارات في دبي بـ810 ملايين درهم

المصدر: دبي - البيان

كشفت شركة «جلف سوثبيز إنترناشيونال ريالتي» التي تتخذ من دبي مقراً لها، والتي تُعد إحدى أكبر شركات العقارات الفاخرة في المنطقة، عن مبيعات قياسية بلغت 810 ملايين درهم لمجموعة مبيعاتها الحصرية من العقارات الفاخرة في دبي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2019، أي بزيادة قدرها 15% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

ويُعزى هذا الإنجاز إلى عدة أسباب، من أهمها توقيع إحدى أكبر صفقات الأراضي التي حققتها الشركة في منطقة لامير، والتي تمتد على مساحة خمس فلل، والتي قام بشرائها مستثمر مستقل بهدف بناء قصر، وتم إتمام هذه الصفقة بقيمة 180 مليون درهم، وجاءت بعد صفقة «وان بالم بنتهاوس» المسجلة في وقت سابق من هذا العام والتي بلغت قيمتها 75 مليون درهم، والتي أشرف على إتمامها «لي ويليامسون»، الشريك في «جلف سوثبيز إنترناشيونال ريالتي».

ووفقاً لـلخبراء في «جلف سوثبيز إنترناشيونال ريالتي» تشهد المناطق التي تخضع لتطوير دائم في دبي مثل تلال الإمارات ونخلة جميرا ارتفاعاً في الصفقات والطلب على العقارات الفاخرة. وتضم شريحة عملاء «جلف سوثبيز إنترناشيونال ريالتي» مشترين مستقلين ومستثمرين من أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي.