«دبي لإدارة الأصول» تحقق تحسناً ملموساً في مستوى رضا العملاء

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة دبي لإدارة الأصول التي تمتلك وتدير إحدى أكبر محافظ المجمعات السكنية المعدة للاستئجار في دبي، والتابعة لشركة دبي القابضة، تحقيق زيادة كبيرة في نتائج مستوى رضا العملاء خلال النصف الأول من عام 2019 مقارنة بالأشهر الستة الأخيرة من 2018.

وشهد الاستبيان الذي أجري في مجمعاتها السكنية العشرة، مشاركة أكثر من 25% من العائلات والسكان، وتمثلت أهم العوامل المحددة لرضا العملاء في مرافق المجمعات السكنية، والتواصل مع إدارة الشركة، والصيانة والمظهر العام. وتأتي هذه الاستبيانات الدورية تماشياً مع جهود الشركة المستمرة لتحسين فهمها العام لتجارب العملاء وتحديد المجالات القابلة للتحسين وضمان سعادة السكان ورفاههم.

وقال عارف مبارك، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لإدارة الأصول: «نركز في الشركة على رفع سوية عملنا باستمرار لتحسين تجربة العملاء وتحقيق التميز في أعمالنا. كما نعمل على تسخير عدة نقاط للتواصل بهدف فهم السوق وفهم متطلبات عملائنا وتلبيتها وتزويدهم بتجربة سكنية لا مثيل لها. ومن هذا المنطلق، نحرص على بذل كل الجهود لتوفير خدمات بسيطة ومبتكرة لعملائنا».