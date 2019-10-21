رؤساء ووزراء ومسؤولون في المنتدى الأفريقي للأعمال

المصدر: دبي- البيان

تشهد الدورة الخامسة من المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال، الذي تقام فعالياته تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشاركة رفيعة المستوى من رؤساء دول أفريقية، و17 وزيراً أفريقياً، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين ورؤساء كبرى المؤسسات الاقتصادية الأفريقية والعالمية، بجانب عدد من كبار الشخصيات الاقتصادية ورواد الأعمال من مختلف دول القارة السمراء، وذلك لبحث سبل التعاون الاقتصادي، وتعزيز نمو الأعمال ومناقشة مختلف القضايا المتعلقة بالتجارة والاستثمار المشترك.

وتقام فعاليات المنتدى يومي 18-19 نوفمبر المقبل، تحت شعار «أفريقيا الغد، نماء المستقبل» نظراً لأهمية التركيز على الخطط المستقبلية والتنمية المستدامة باعتبارها حجر الزاوية في دفع النمو الاقتصادي نحو آفاق جديدة من التطور والنجاح.

رؤساء

ويشارك في المنتدى جورج ويا رئيس جمهورية ليبيريا، وداني فوري رئيس جمهورية سيشل، إلى جانب فستوس موغاي الرئيس السابق لبتسوانا، وتشييك موبيدو ديارا رئيس الوزراء الانتقالي السابق في مالي، وفاطمة مادا بيو السيدة الأولى لجمهورية سيراليون.

كما يشارك وفد أنغولي يضم ماريا أنجيلا تيكسيرا، وزيرة السياحة، وماريا سامبو، وزيرة التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا والابتكار الأنغولية، إضافة إلى وفد وزاري غاني يضم ألان جون كيريماتن وزير التجارة والصناعة وياو أوسافو مارفو، وزير الدولة.

ويشارك أيضاً بيتر مونيا وزير الصناعة والتجارة والتعاونيات الكيني، وجان جاك بويا وزير التخطيط والمشاريع الكبرى الكونغولي، وجيسلير موراي وزير التعدين والطاقة الليبيري، وإبراهيم باجوس وزير الصناعة والتجارة والسياحة المالاوي، وتجييرو طويا وزير الصناعة والتجارة وتنمية الشركات الصغيرة في ناميبيا، ومحمد سيدل مختار وزير دولة والمستشار الخاص لرئيس النيجر، وجاكوب جوسو سافا وزير المالية في سيراليون، ودايفيد فرانسيس، وزير دولة في سيراليون، وأمادو هوت وزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون السنغالي، وأمينا سلوم علي وزيرة التجارة والصناعة والتسويق التنزانية، وإيفلين أنيت وزير الدولة للمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في أوغندا، ومثولي نكوبي وزير المالية في زيمبابوي، وكريستوفر يالوما وزير التجارة والتجارة والصناعة الزامبي.

مكانة رائدة

وقال حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي: يعكس الحضور الواسع والاستثنائي لفعاليات المنتدى مكانة دبي الرائدة في مجال الاستثمار ودعم ريادة الأعمال عالمياً.

ونجح المنتدى منذ إطلاقه في إحداث حراك اقتصادي واستثماري في كامل القارة الأفريقية، بما أسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون بين الإمارات والقارة السمراء، التي حققت بدورها العديد من الطفرات الاقتصادية ومعدلات النمو المتسارعة خلال السنوات القليلة الماضية، ما أهلها لأن تكون قوة اقتصادية واستثمارية عالمية هائلة وعزز قدرتها على توفير فرص استثمارية واعدة لرواد الأعمال في دبي والإمارات عموما.

وأضاف: حققت حركة التجارة بين دبي والقارة الأفريقية طفرة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث بلغ إجمالي التجارة الثنائية غير النفطية 136.6 مليار درهم خلال 2018، ما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين الإمارة والقارة الأفريقية.

ونحن على ثقة بأن المنتدى هذا العام سيخرج بالعديد من النتائج الاقتصادية الإيجابية وينجح في مد جسور التعاون من خلال خلق المزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية والاقتصادية بين مختلف الأطراف في المستقبل.

قائمة

تضم قائمة المسؤولين وصناع القرار أدماسو تاديسي الرئيس والمدير التنفيذي لبنك التجارة والتنمية الكيني، وأينوسنت موهيزي المدير التنفيذي لهيئة رواندا لمجتمع المعلومات، وجون دينتون الأمين العام لغرفة التجارة الدولية في باريس، وأماسون جيفا كينجي حاكم مقاطعة كيليفي في كينيا، ونيفيل ماتجي المدير التنفيذي لوكالة كوازولو ناتال للتجارة والاستثمار في جنوب إفريقيا.