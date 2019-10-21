415 ألف نزيل بفنادق الفجيرة خلال 6 أشهر

المصدر: الفجيرة ــ وام

شهد قطاع المنشآت الفندقية في إمارة الفجيرة (فنادق شقق فندقية) نمواً جيداً خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن مركز إحصاء الفجيرة ارتفاع عدد النزلاء في المنشآت الفندقية إلى 415 ألف نزيل خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو من العام الجاري بزيادة نسبتها 5.5% مقارنة مع 393 ألف نزيل تقريباً في الفترة ذاتها من العام 2018.

وبلغت قيمة الإيرادات نحو 233 مليون درهم.

وانعكس الانتعاش الذي شهده القطاع السياحي منذ بداية العام الجاري على عدد ليالي الإقامة في المنشآت الفندقية، والذي وصل إلى 1.7 مليون ليلة خلال النصف الأول مقارنة مع 967 ألف ليلة في الفترة ذاتها من 2018. كما ارتفع عدد الغرف إلى 4258 غرفة في نهاية يونيو 2019 مقارنة مع 4100 غرفة في يونيو 2018.

ومن المتوقع ارتفاع عدد الغرف إلى 6 آلاف غرفة بحلول 2020، وذلك بحسب الخطط التي تنفذها هيئة الفجيرة للسياحة والآثار.

وعلى صعيد معدل ليالي الإقامة في المنشآت الفندقية فقد ارتفع إلى 2.6 ليلة في نهاية يونيو 2019 بالمقارنة مع 2.5 ليلة في الشهر ذاته من العام 2018.

ووصل عدد نزلاء المنشآت الفندقية من الجنسية الإماراتية إلى 130 ألف نزيل يشكلون نحو 31.3% من إجمالي عدد النزلاء خلال النصف الأول.

وكان لافتاً للنظر الإقبال الكبير لحملة الجنسية الأوروبية للإقامة في المنشآت الفندقية في الإمارة.