دبي الذكية تحصد ثلاث جوائز عالمية

المصدر: دبي - البيان

حصدت دبي الذكية 3 جوائز ضمن «جائزة ستيفي العالمية» التي تُمنح في مجال الأعمال، وتهدف إلى تكريم أفضل الممارسات والإنجازات والخدمات على مستوى العالم بهذا المجال، وذلك خلال الحفل الذي أقيم في فيينا بالنمسا مطلع الأسبوع.

وحصل تطبيق «الموظف الذكي» على جائزة ستيفي الذهبية عن فئة حلول إدارة رأس المال البشري، كما حاز «نظام إدارة الموارد البشرية ــ الذكاء المؤسسي» الجائزة الفضية عن فئة حلول الأعمال الذكية، فضلاً عن فوز «نظام متابعة الأصول» بالجائزة البرونزية لفئة الخدمات المالية.

وقالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، المديرة العامة لدبي الذكية: «نتشرف بما حققناه ليس على صعيد وضع دبي على الخريطة العالمية لقطاع المدن الذكية فقط، بل أبعد من ذلك من خلال تعزيز ريادة دبي العالمية بمجال حلول المدن الذكية».