دبي تستضيف القمة العالمية لسلامة الطيران في ديسمبر

المصدر: دبي - البيان

تستضيف هيئة دبي للطيران المدني الدورة السابعة من «القمة العالمية لسلامة الطيران» في دبي يومي 9 و10 ديسمبر 2019. وستناقش القمة الأثر الإيجابي لتنامي تقنيات تحليل البيانات والبرمجة ضمن قطاع صناعة الطيران، إلى جانب أهمية استخدام البيانات وإدارتها في الاستجابة لحالات الطوارئ.

وقال خالد العارف المدير التنفيذي لقطاع سلامة وبيئة الطيران بهيئة دبي للطيران المدني: توفر القمة في دورتها السابعة منصة تتيح للعاملين ضمن القطاع استكشاف أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا الرقمية والبيانات الضخمة والسلامة التنبؤية، والتي تشهد تطوراً متسارعاً، الأمر الذي يدعو لفهم سُبل استخدامها بما يضمن أعلى مستويات السلامة في القطاع، وذلك بمشاركة مجموعة واسعة من خبراء وقادة القطاع العالميين.

وأظهرت أحدث إحصائيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا انخفاض معدل الحوادث خلال 2018 بالمقارنة مع السنوات الخمس السابقة، باستثناء 2017 . كما أظهر تقرير أياتا حول أداء سلامة قطاع الطيران التجاري 2018، وصول المعدل الإجمالي لحوادث الطيران (التي تُقاس بعدد الحوادث في كل مليون رحلة) إلى 1.35، ليعادل حادثة واحدة لكل 740 ألف رحلة جوية.