شرطة دبي تبحث استعدادات لجنة تأمين معرض الطيران 2019

المصدر: دبي - البيان

ترأس اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، رئيس لجنة تأمين فعاليات معرض دبي للطيران 2019، الاجتماع الثاني للجنة.

وأكد اللواء بن ثاني أهمية المعرض ومكانته العالمية خاصة، حيث يعد حدثاً رئيسياً في أجندة الطيران العالمي، وأشاد بكفاءة اللجنة وخبرتها في إدارة وتأمين الحدث الكبير الذي تستضيفه دبي كل عامين، وتمكنها من إثبات كفاءتها الأمنية والتنظيمية. وأشار إلى أن الاجتماع يأتي في إطار التنسيق بين فرق العمل، وتحديد الاحتياجات المطلوبة وإنجازها استعداداً للحدث.

وطالب اللواء بن ثاني أعضاء اللجنة بالتعامل السلس واللبق مع العارضين والشركات والزوار ووفود الدول، بما يعكس الصورة المشرفة للدولة بشكل عام، وإمارة دبي بشكل خاص.

حضر الاجتماع اللواء عبد الله الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، نائب رئيس اللجنة، والعميد سيف المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، والعميد راشد الفلاسي، مدير إدارة الطوارئ،

وأكد اللواء الغيثي ضرورة تنفيذ سيناريوهات إخلاء وتجارب وهمية لأحداث مختلفة تشترك فيها كل الجهات الأمنية، بما يضمن الجاهزية لمواجهة أي طارئ لا قدر الله، كما طالب بسرعة تجهيز الكشوفات لاستخراج التصاريح اللازمة ووضع الخطة الأمنية وتحديثها بما يتواكب مع التوسعات في قاعات المعارض.