89 ٪خائفون على مستقبلهم والإماراتيون مطمئنون

المصدر: دبي ـ البيان

أبدى 89% من الشباب العرب الذين يشكلون 65% من سكان المنطقة العربية قلقهم من ارتفاع مستويات البطالة في بلدانهم وفقاً لإحدى نتائج استطلاع رأي الشباب العربي 2019، وكشفت عنها «أصداء بي سي دبليو» أمس ضمن جلسة خاصة نظمها صندوق النقد الدولي خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين في واشنطن.

وبحسب الاستطلاع الذي نشرت نتائجه الرئيسية في أبريل الماضي، وتم الكشف أمس عن بيانات جديدة من نتائجه حول مخاوف الشباب العرب بشأن مستقبلهم المهني، يواجه الكثير من الشباب العربي عقبات حقيقة في الانضمام إلى سوق العمل، حيث أشار بحث للبنك الدولي إلى أن 30% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 - 24 عاماً في المنطقة عاطلون عن العمل وهي أعلى نسبة بطالة في العالم.

وأظهر استطلاع رأي الشباب العربي الحادي عشر والذي شمل 15 دولة عربية أن ارتفاع تكاليف المعيشة والبطالة هما أبرز مخاوف الشباب العربي، ولكنه كشف أيضاً عن فجوة كبيرة في الفرص بين الشباب العربي في دول الخليج وأقرانهم في الدول الأخرى، وخصوصاً فيما يتعلق بتوقعاتهم حول معالجة حكوماتهم للقضايا التي تهمهم.

فمثلاً، بينما يؤمن 97% من الشباب في الإمارات بأن حكومتهم قادرة على الحد من ارتفاع نسبة البطالة، فإن 80% من الشباب العراقي لا يثقون أن حكومتهم ستقوم بالمثل.

ويتطلع الشباب العربي في دول الخليج إلى الوظائف الحكومية، حيث أبدى سبعة من كل عشرة شباب (69%) رغبتهم بالعمل في القطاع الحكومي، بينما يفضل نظراؤهم في الدول الأخرى العمل في القطاع الخاص، حيث قال أربعة من كل عشرة أشخاص (40%) في شمال أفريقيا و(39%) في دول شرق المتوسط أنهم يفضلون العمل في القطاع الحكومي. وشمل البحث مقابلات شخصية مع 3300 شاب وشابة ينتمون للفئة العمرية بين 18 - 24 عاماً.

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