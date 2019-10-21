تعاون بين «باك لايت ميديا» و«جلف ريليتد» لإدارة الأنشطة الترويجية في جزيرة المارية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «باك لايت ميديا» عن توقيع عقدٍ لمدة 10 سنوات مع شركة التطوير العقاري «جلف ريليتد» لإدارة كل الإعلانات والأنشطة الترويجية ضمن الغاليريا في جزيرة المارية، وجهة التسوق والطعام الفاخرة في أبوظبي.

ومن موقعها كأبرز محطات التجزئة المفضلة التي افتتحت أبوابها مؤخراً في الإمارات، توظّف الغاليريا نخبة من الكفاءات الاستثنائية في مجال تطوير تجارة البيع بالتجزئة وأسلوب الحياة ضمن «جلف ريليتد»، المشروع المشترك بين «جلف كابتيال» و«ريليتد كومبانيز» المسؤولة عن تطوير مشروع «هدسون ياردز» في نيويورك.

وتعتبر الغاليريا وجهة مثالية لكل خيارات التجزئة، حيث تقدم تشكيلة مذهلة من أفضل تجارب التسوق والطعام والترفيه في العاصمة الإماراتية. وقال بيل فوردايس، الرئيس التنفيذي لشركة «باك لايت»: «نفخر بالشراكة مع «جلف ريليتد» لإطلاق الشبكة الإعلانية في الغاليريا ضمن جزيرة المارية التي ستعيد تعريف مفهوم تجارب التسوق وأسلوب الحياة الراقي أمام زوارها من مكانتها البارزة كوجهة متميزة لتجارة التجزئة. ونحرص على تطبيق تكنولوجيا عالمية المســـتوى ترتقي إلى أعلى المعايير الجمالية، ونسعى إلى توفير حلول ذات قيمة كبيرة للمعلنين المتعاونين معنا،».