فتح باب المشاركة بجوائز «القائد الشاب» في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

فتح معرض شباب الشرق الأوسط باب المشاركة في جوائز «القائد الشاب» ضمن دورته الحالية لعام 2019، بالتعاون مع مؤسسة «ون يانغ وورلد». وتستهدف الجوائز الطلاب الشباب في الإمارات من الفئة العمرية التي تتراوح بين 14 و21 عاماً ممن يسهمون بدور ملموس، سواء في مساعدة مجتمعاتهم المحلية، أو تشجيع الحلول البيئية والمستدامة، أو تعزيز الوعي بالقضايا المحفزة لاتخاذ خطوات عملية لحماية كوكب الأرض، أو إحداث أثر إيجابي في حياة الناس بالإمارات.

وتهدف الجوائز الأولى من نوعها في الإمارات إلى تسليط الضوء على التجارب الملهمة لهؤلاء الشباب وتكريمهم من قبل المعرض المرموق الذي يحظى بدعم رفيع المستوى من مجموعة من وزارات الدولة والشركات والمنظمات المحلية والدولية.

وتنسجم أجندة جوائز القائد الشاب لمعرض شباب الشرق الأوسط 2019 مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتتيح تقديم طلبات المشاركة أمام فئتين عمريتين، الأولى من 14 إلى 17 عاماً والثانية من 18 إلى 21 عاماً. وسيحصل الفائزون من الفئة العمرية الأولى على جائزة مالية بقيمة 5 آلاف درهم لدعم مشروعهم، في حين سيحظى الفائزون من الفئة العمرية الثانية برحلة لحضور قمة «ون يونغ وورلد 2020» في ميونيخ بألمانيا، والتي يشارك فيها أكثر من 1800 قائد شاب من أكثر من 190 دولة.

وسيتم توزيع الجوائز خلال معرض شباب الشرق الأوسط 2019، الذي يعد أكبر مبادرة لتحفيز وإلهام الشباب على مستوى المنطقة بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، ويقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 21 نوفمبر 2019.

يُذكر أن المشاركة في المعرض مجانية لجميع المدارس والكليات والجامعات في الإمارات. وتكرم الجوائز الشباب ممن أسهمت أفعالهم وإنجازاتهم في إحداث تغيير إيجابي أو في تعزيز مستويات الالتزام أو الابتكار في المجتمعات المحلية في الإمارات.