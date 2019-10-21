«مبادرة بيرل» تبحث مأسسة مفاهيم الحوكمة في القطاع الخيري

المصدر: دبي- البيان

نظمت «مبادرة بيرل» ندوة في دبي حول حوكمة قطاع العطاء الخيري، تناولت أهمية وجود إطار تنظيمي يضمن تلبية المؤسسات لمعايير الحوكمة الرشيدة في الإمارات، وتبنيها مبادئ الإفصاح والشفافية، والكشف عن مصادر التمويل وسبل الإنفاق.

وتضمنت الندوة، التي حضرها نخبة من قادة الأعمال وممثلي مؤسسات عائلية سلسلة من العروض حول القطاع الخيري في الدولة، قدمها كل من ديفيد راسل محامي بالقضاء العالي، وشركة «أوتر تمبل تشامبرز» للخدمات القانونية، وخديجة علي، الممثل الأول لقسم تطوير الأعمال في مركز دبي المالي العالمي، وتوفيق رحيم، المدير التنفيذي لشركة «جلوب سايت» للاستشارات.

واستعرضت الندوة، مختلف الهيكليات والآليات المؤسساتية المتوفرة في الإمارات لجعل العمل الخيري ذا طابع منظم ومستدام، حيث أكد المشاركون أن المؤسسات الخليجية تفخر بامتلاكها تاريخاً عريقاً في مجال العمل الخيري.

وأوضحت ياسمين عمري، المديرة التنفيذية لمبادرة بيرل أن تعزيز ممارسات العمل الخيري المؤسسي تمثل أداة فاعلة لتمكين الشركات من وضع استراتيجيات واضحة ومدروسة لتحـــديد المجالات، التــي تتــــوافق مع قيـــمها واستراتيجياتها.