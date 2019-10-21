«تروكين» تجمع رأسمال إضافياً خلال جولة تمويل

المصدر: دبي - البيان

نجحت شركة تروكين، الشركة الناشئة للخدمات اللوجستية القائمة على التكنولوجيا في الشرق الأوسط، في جمع رأس مالٍ إضافي بقيمة تتخطّى 3.5 ملايين دولار خلال جولة تمويل أخيرة. ومن خلال إضافة رأس المال الجديد للشركة، ستتمكن الشركة من توسيع انتشار خدماتها وحلولها على نطاق أوسع.

وقامت الشركة بشحن بضائع إلى أكثر من 200 موقع في منطقة الشرق الأوسط.

وتقدّم الشركة التي تعمل انطلاقاً من الإمارات والسعودية الخدمات إلى مجموعة متنوعة من العملاء. فمن خلال تطبيقها المخصص للأجهزة الذكية وخدمات السوق الإلكترونية عبر الإنترنت، تسهم الشركة في تعزيز التواصل بين شركات الشحن والنقل التي تتطلب مزيداً من الشفافية وسهولة الوصول إلى الشاحنات وبين السائقين الذين ينشدون الوصول إلى الخدمات اللوجستية عند الطلب وتعزيز استخدام الأساطيل على أوسع نطاق.

وتشمل قاعدة عملاء تروكين الشركات التي تتطلّب نحو 100 شاحنة يومياً وصولاً إلى الشركات ذات الاحتياجات الصغيرة والتي تطلب ما لا يقل عن 3 شاحنات شهرياً. وتُعتبر تروكين من بين العديد من الشركات الناشئة التي اكتسبت شهرةً عالمية في هذا القطاع الواعد.