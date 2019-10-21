صنّاع القرار بتكنولوجيا المعلومات في الإمارات يرون أنّ الربط البينيّ مسهّل أساسي للتحول الرقمي

المصدر: دبي - البيان

أظهرت دراسة مؤشر الربط البيني العالمي، وهي دراسة سوق سنوية تنشرها إكوينيكس أنّ 70% من صنّاع القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات في الإمارات يرون أنّ الربط البينيّ مسهّل أساسي للتحول الرقمي وأنّ أكثر من 68% يستخدمون الربط البينيّ للحدّ من تكلفة الاتصالية.

وتناول الاستبيان أيضاً أولويات الشركات الإماراتية التي تحكم استراتيجياتها التكنولوجية. فبحسب النتائج، يرى 77% من صنّاع القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات أنّ تحسين الأمن الإلكتروني يشكل أولوية مهمة بالنسبة إلى شركاتهم مقابل 73% يرون أنّ الأولوية تتمثل بتحسين تجربة العملاء والمستخدمين.

وتتيح قوانين امتثال البيانات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تبادل البيانات ونموّ عرض نطاق الربط البيني في مجال الرعاية الصحية وعلوم الحياة والقطاع الحكومي والتعليمي وخدمات الأعمال والخدمات المهنية.

وبالنسبة إلى نقل الوظائف إلى السحابة، يرى 76% من صنّاع القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات في الإمارات أنّ شركاتهم ستنقل مزيداً من الوظائف إلى السحابة عــلى أمل أن تحــدث هذه العملية خلال الشهور الـ12 المقبلة، وينوي 66% منهم نقل قواعد البيانات إلى السحابة.