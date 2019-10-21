«بروفيس» تفوز بعقود لإدارة 30 مشروعاً في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

فازت «بروفيس» لإدارة العقارات بدولة الإمارات بعقود تقدم بموجبها مجموعتها من الخدمات المتخصصة لأكثر من 30 مشروعاً في إمارة أبوظبي. ويتضمن ذلك عقداً من مؤسسة التنمية الأسرية لتقديم خدمات إدارة وتأجير العقارات لمبنيين، ومدرستين وعدد من الفلل في أبوظبي.

وتدير «بروفيس» أكثر من 13,500 وحدة ضمن محفظتها لإدارة العقارات، ونحو 15 ألف وحدة أخرى تحت إدارة اتحاد الملاك، كما عملت الشركة على بيع وتأجير آلاف العقارات في جميع أنحاء الإمارات.

وقال إتش. بي. إنجار، الرئيس التنفيذي لشركة «بروفيس»: جاء فوزنا بالعقود الجديدة وتجديد العقود الحالية مع عدد من كبرى الشركات والمؤسسات ليؤكد مكانة بروفيس والثقة التي تحظى بها لدى عملائها.

وأضاف: تعتمد الشركة على توفير أحدث الحلول المبتكرة لدعم عجلة الكفاءة، وتعزيز أنماط الحياة ضمن مجمعاتها، وضمان تقديم قيمة متميزة للعملاء والمستثمرين والمطورين والمستأجرين على حد سواء.

وتحرص الشركة منذ تأسيسها على التعرف على احتياجات القطاع العقاري الراهنة في الأسواق وتلبيتها، وتبنّت منهجية استباقية للتنبؤ بالمتطلبات والمتغيرات المستقبلية المحتملة. وتقدم بروفيس أساليب مبتكرة لضمان حصول العملاء على أفضل تجربة ممكنة على امتداد دورة حياة العقار.