«مالية الشارقة» تفوز بجائزتين عن نظامي «تحصيل» و«تكامل»

المصدر: الشارقة - البيان

فازت دائرة المالية المركزية بالشارقة بجائزة ستيفي الذَّهبيَّة، وذلك عن نظام الإيصال الذكي «تحصيل»، وجائزة ستيفي البرونزيَّة لتطويرها النظام المالي الحكومي «تكامُل»، خلال حفل توزيع جوائز الأعمال الدولية السادس عشر، الذي أُقيم في فيينا.

وقال وليد الصايغ، المُدير العام للدائرة: «نحن سُعداء بحصولنا على هذا التقدير العالمي، الذي يؤكد كفاءة النظام المالي الحكومي في الشارقة، وهو شرف لنا أن نتشارك منصَّة التكريم مع بعض أفضل الأسماء في هذا القِطاع. إن دائرة المالية المركزية تدعم أكثر من 100 جهة حكوميَّة مُرَتبِطة بنظامٍ ماليٍّ شاملٍ يُساعد في تطوير الأداء المالي لهذه الجهات جميعاً المنضوية تحت مظلة حكومة الشارقة».

و«تحصيل» هو منصَّة شاملة لمُعالجة الدُّفعات المالية الرقميَّة في الوقت الفعليّ، وهو يُوفِّر وسائل جديدة ومبتكرة لدفع رسوم المعاملات والخدمات لحكومة الشارقة وتلبية الاحتياجات الخاصة لدائرة المالية المركزية بالشارقة ولشركائها من الجهات الحكومية، والتي تتجاوز ما تقدمه المنصَّات الأخرى ضمن القِطاع المالي.

أما «تكامُل» فهو حلٌّ شاملٌ ومتكاملٌ لتخطيط الموارد الحكومية يُلبي المُتطلَّبات الماليَّة لحكومة الشارقة، وهو نظام مرتبط بأكثر من 80 جهة حكومية بالإمارة، ويتكون من عدد من البرامج المالية المنظمة للعمل المالي للحكومة كلها.