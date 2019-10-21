غرفة الفجيرة تبحث تعزيز العلاقات التجارية مع جنوب أفريقيا

المصدر: الفجيرة ــ البيان

أكد الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، حرص القيادة الرشيدة للدولة على تعزيز علاقاتها مع جمهورية جنوب أفريقيا، مشيراً إلى أن العلاقات بين الدولتين تشهد تطوراً إيجابياً كبيراً على كافة الصعد الاقتصادية والتجارية.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بمقر الغرفة ظهر أمس، مجوبو ماجابي قنصل عام جمهورية جنوب أفريقيا بدبي وعدداً من المسؤولين بالقنصلية بحضور مروان عبد الله بن الشيخ ومصبح المزروعي عضوا مجلس إدارة الغرفة وسلطان الهنداسي مدير عام الغرفة.

وأوضح مدير عام الغرفة أن جنوب أفريقيا تعد شريكاً استراتيجياً قوياً للإمارات، مشيراً إلى أن إمارة الفجيرة ترتبط تجارياً مع جنوب أفريقيا، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين الجانبين 116 مليون درهم عام 2018.