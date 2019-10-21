غرفة عجمان تختتم محطة تعلم

المصدر: عجمان- البيان

اختتمت غرفة تجارة وصناعة عجمان محطة التعلم الأولى بعنوان «الابتكار في العمل الحكومي»، والمقدمة من مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي عبر منصة إدراك، والتي نظمتها إدارة التطوير والابتكار بمشاركة 24 موظفاً وموظفة في مختبر عجمان الحي التابع لحكومة عجمان الرقمية.

وأكد ناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع الاتصال ودعم الأعضاء في غرفة عجمان أن مجلس إدارة الغرفة يولي أهمية خاصة لدعم بيئة الإبداع الابتكار، بما ينعكس على أداء الغرفة داخلياً وعلى الخدمات الموجهة لمجتمع الأعمال في إمارة عجمان، وذلك من خلال استحداث الغرفة لإدارة التطوير والابتكار، مشيراً إلى أن إدارة التطوير والابتكار تعمل وفق منهجية عمل تضع موظفي الغرفة على رأس أولوياتها .

وثمنت إيمان الشامسي مديرة إدارة التطوير والابتكار في غرفة عجمان، حرص موظفي الغرفة على المشاركة في المحطة التعليمية الأولى، والاستفادة من الدورة، التي تضمنت تعريف الابتكار الحكومي وأدواته وكيفية إدارة الابتكار واستخدام أدوات قياس الابتكار الحكومي، بما يعزز بيئة الابتكار وتنمية المعارف.